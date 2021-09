La Triple Corona es posible: Vladimir Guerrero Jr. alcanzó a Shohei Ohtani en la tabla de jonroneros

De mantener el ritmo que ha tenido en septiembre para los últimos partidos de la temporada, sus opciones de convertirse en triple coronado son reales.

Toronto tiene 19 juegos restantes en el calendario. Vladdy puede hacer historia.

Vladimir Guerrero Jr. now leads all MLB hitters with 170 hits, a .320 batting average and 44 home runs. Plus he has 6.3 WAR & counting.

He trails Jose Abreu for the AL RBI lead by five. A real shot at the triple crown.

— Ben Nicholson-Smith (@bnicholsonsmith) September 12, 2021