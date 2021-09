Cristiano Ronaldo, el renacido: CR7 marcó un gol en la sorprendente derrota del Manchester United en la UEFA Champions League

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Manchester United cayó derrotado 2-1 contra el Young Boys, en su visita al Stade de Suisse. Cristiano Ronaldo marcó su tercer gol en dos partidos con los “Red devils”. Una dura entrada de Aaron Wan-Bissaka marcó un punto de inflexión en el partido. El lateral fue expulsado en el primer tiempo. El conjunto inglés inicia con el pie izquierdo la UEFA Champios League 2021/2022.

“El Bicho” está viviendo una segunda juventud con los “Red Devils”. El ex jugador de la Juventus de Turín regresó a Manchester para cosechar nuevos logros. Luego de debutar con un doblete en la Premier League, CR7 hizo lo propio en la Liga de Campeones. Ronaldo solo necesitó 13 minutos para convertir su primer gol en el torneo con la camiseta del club inglés.

¿ Champions League ? Gol de Cristiano Ronaldo , obvio.

Manchester United 1 – Young Boys 0 .



pic.twitter.com/rOm4wZEWyk — ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ɢɪɢʟɪ (@gigli_cristian) September 14, 2021

Todo parecía ser un duelo tranquilo para el equipo de Ole Gunnar Solskjaer. Durante el primer tiempo todo estaba bajo control del Manchester, salvo alguna trepada por el costado izquierdo de Moumi Ngamaleu. Pero una entrada imprudente de Aaron Wan-Bissaka dejó con un jugador menos a los “Red Devils”.

Como era de esperarse, el conjunto suizo avanzó con más intensidad al arco defendido por el español David de Gea. La inferioridad numérica hizo que el Manchester United retrocediera y, por ende, Cristiano Ronaldo quedara como el llanero solitario en el frente de ataque. ¿Penal sobre Cristiano Ronaldo?😱



¡El árbitro dijo que no hay nada! Juzgue usted mismo 👀



🟡Young Boys 0-1 Manchester United🔴



EN VIVO 🔴 https://t.co/5Lhviv1TnA



📺 Unimas / TUDN / https://t.co/T8lpgqtF3M, app y TUDN Radio#TuChampions #ManchesterUnited #YoungBoys pic.twitter.com/XbNXSoKdGE— TUDN USA (@TUDNUSA) September 14, 2021

Sin embargo, la insistencia del Young Boys dio sus frutos. El conjunto suizo logró igualar el partido en el minuto 66, luego de que Moumi Ngamaleu definiera de gran forma un centro desde el costado derecho. Young Boys tied it up vs. Manchester United with a goal by Moumi Ngamaleu! 💥



(🎥: @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/4tfmYVJp56— theScore (@theScore) September 14, 2021

Finalmente, el Young Boys no se conformó con el empate. El equipo suizo logró una victoria histórica en su estadio luego de un terrible error de Jesse Lingard le dejara servida la oportunidad para que Jordan Siebatcheu marcara un agónico gol en el 90+5. De esta forma el conjunto inglés inicia con el pie izquierdo en la máxima competición a nivel clubes de Europa. YOUNG BOYS GET A WINNER! Jordan Siebatcheu goal! Young Boys 2-1 Man United. pic.twitter.com/NrJEcpasu6— BEHIND THE SCENES SPORTS (@BTSSPORTSMEDIA) September 14, 2021

También te puede interesar:

Cristiano Ronaldo debutó por todo lo alto: CR7 marcó un doblete en su vuelta a la Premier League y le dio el liderato al Manchester United

Indignante: periodista española hace un comentario racista sobre un jugador del Real Madrid y no se percató de que estaba en vivo

“Echo de menos a Messi, Sergio Ramos y Cristiano, pero tenemos a Vinicius”: el presidente de LaLiga le pone rostro al futbol español