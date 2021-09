A través de Airbnb se puede alquilar una casa que recrea el hogar de Winnie the Pooh

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras 95 años del lanzamiento de Winnie The Pooh, el ilustrador Kim Raymond ha decidido recrear la casa de árbol donde el tierno e importante personaje vivía.

Y esta celebración no se quedará solamente en la recreación del espacio animado, sino que el público en general podrá alquilar el sitio a través de Airbnb y vivir una mágica noche.

La casa fue construida en Ashdown Forest, Inglaterra. Raymond se inspiró para su diseño en la casa que se ve en la película “The Many Adventures of the Pooh”, publicada en 1977.

Su ubicación también está relacionada con la historia del carismático oso y sus amigos, pues Ashdown Forest fue lo que el escritor británico A. A. Milne tomó como referencia para crear el universo de Winnie the Pooh.

La puerta del lugar, como se ve en el video, tiene la firma mencionada siempre en las caricaturas: Mr. Sanders. Además de esto tiene mucho más elementos iconicos del personaje.

Para alquilar esta casa se tienen que seguir ciertas reglas como, ser residente del Reino Unido. Las noches de alojamiento son solo por dos días y se puede recibir hasta cuatro huéspedes.

Entre otras reglas, mucha más simpáticas, se encuentra: no pueden entrar elefantes, hay que mantener las manos alejadas de los tarros de miel, la hora de los piscolabis es a las 11:00, obligatoriamente se debe jugar a la carreras de palitos en el puente, se puede dormir más de una sienta diaria, solo se admiten mascotas si son Ritos, Tiggers, Ígors, Piglets y ositos Winnie the Pooh, no se puede fumar porque eso enfada a las abejas.

La persona que alquile el espacio tendrá a su disposición una cama doble en la planta baja, con dos camas individuales en la entreplanta, un baño, cocina, comedor y sala de estar. El costo del alquiler es de £95 libras por noche, que en dólares sería más o menos $131.

Ese costo también incluye un tour guiado por el Bosque de los Cien Acres, donde el grupo podrá realizar actividades recreativas y consumir productos hechos a base de miel.

También te podría interesar:

– Conoce The Standish: El edificio en Brooklyn donde Matt Damon y otras estrellas residen

– Recorre la mansión del “Señor de los Cielos” en Ciudad de México que AMLO rifará

– Mira la casa en Venezuela que compró el youtuber mexicano Luisito Comunica