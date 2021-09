Lili Estefan imita a Kim Kardashian y aparece toda tapada de negro incluyendo su rostro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora de Univision Lili Estefan ha provocado cientos de risas al aparecer en El Gordo y La Flaca imitando a Kim Kardashian y vestida de negro de pies a cabeza (incluyendo el rostro) tal como sucedió en la pasada Met Gala 2021.

De la mano de Adal Ramones, La Flaca Lili Estefan hizo una entrada triunfal al set de El Gordo y La Flaca, tal cual como fue la polémica aparición de la socialité y ex de Kanye West, Kim Kardashian. Además también presumió su traje por las calles de Miami, bien cerquita a la planta televisiva.

“Anoche terminando el programa me tuve que ir al Met Gala y todo el mundo me confundió con Kim Kardashian… He hecho un esfuerzo inmenso para llegar y que sepan que soy yo… Ha sido horrible, me acabo de bajar del avión. No he podido ir al baño desde anoche porque no me puedo lavar las manos…” dijo a tono jocoso Lili Estefan.

“Esto es lo más incomódo que he visto en mi vida. ¿A quién se le ocurre aparecerse en un lugar, en la Met Gala con esta malla en la cara? Solo a Kim Kardashian“, dijo la conductora más querida de la televisión hispana, Lili Estefan. Pero la cosa no queda ahí. Carlitos El Productor apareció disfrazado de J Balvin con el outfit que usó el reguetonero en el Met Gala. Adal Ramones llamó al productor: “El Chiquibalbin”. No hay duda que en este programa se la pasan a lo grande.

