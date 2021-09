En noticias de última hora matan a Poncho de Nigris y éste reacciona en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de Instagram Poncho de Nigris compartió una particular publicación en donde aseguraban su muerte. En noticias de última hora, además. El títular decía: “Adiós Poncho De Nigris. México está en shock”. Ante lo expuesto el cantante y empresario esperó los mensajes de pésame y los comentarios sobre lo que fue en vida. El influencer se tomó con humor esta noticia falsa.

Junto a la publicación también dejó el siguiente mensaje: QEPD. Ya me murieron. Pónganme cosas bonitas. Cuando se muere la gente, normalmente ponen la verdad que sienten en el corazón. Yo empiezo: “Era otro pedo, medio mamón pero de buen corazón. Nos va hacer falta. Para en vida ver los mensajes y llevármelos en el corazón ya que me mataron. Los leo”.

Varios famosos, amigos del artista no se resistieron mucho a lo que éste les pedía. Para empezar aparecen las palabras del actor Marcos Ornelas, que más que palabras dejó simplemente una reacción: “😂”. Los demás rezan así:

Mensajes de sus amigos famosos:

Carolina Sandoval: “Mi @ponchodenigris espero que los gusanos se disfruten todo lo que la bella Marce se comió… Por cierto, no seas mamón de herencia te recibo a tus seguidores #cosasquelepasanalavenenosa.

Jerry Bazua: Que te valga madre carnal! Lo que no te mata, te hace mas fuerte. Abrazo!

Memo Hiervas: Se va a extrañar tu perreo intenso madrugador

Huracán Dreyfus: Fue un gusto conocerte 😂

César Milan: Ahora eres THOR MEXICANO THE GOD OF THUNDER

Eduardo López: Se mamaron.

Francisco Charles Rangel: Ese llamamosacas ya paso a mejor vida un mayuyo menos

Gaby Elizalde: Como todo mundo sube fotos con los que se van y no los pelaban ahora que suban fotos contigo

Mauricio Barcela: MAMÓN pero buen pedo. Lo mató LA COBRA. Seguro allá donde esté la hace de pedo y armará unos buenos PUTAZOS musicales.

Así las palabras de sus fans:

“Poncho ojal encuentres pronta resignación para ti mismo”.

“Nos enseñó pasos de baile que nunca olvidaremos… ccp @maria.garciamtz”.

“Me caía mal y cuando ya me caía bien se murió 😢😂👏🙌”.

“El hombre más disciplinado y luchon que conocí 😢”.

“Me encantaba que transmitía la old school a esta nueva generación . Hasta pronto Poncho de Nigris”.

“You’re hair 😍”.

“Siempre fuiste el mejor en la primaria poncho, te vamos a extrañar Don burlón JAJAAA”.

“Que dios lo tenga donde no se venga”.

Ante los mensajes de amigos, famosos y fans esta ha sido la reacción del también actor: “Nombre, les dije que pusieran cosas bonitas, ¿eso van a poner cuando me muera? Qué mugrero, jajaa bye”.

