Shakira es la WAG más poderosa del mundo, por encima de Victoria Beckham

El término WAGs fue creado por los tabloides británicos a principios del 2000 para referirse a las ‘esposas y novias‘ de los futbolistas -‘wives and girlfriends’, en inglés- y desde entonces ellas forman una subcategoría aparte dentro del mundo del deporte.

Ahora el portal de apuestas SlotsUp ha realizado una lista de las más poderosas que clasifica a estas mujeres en función de los siguientes criterios: su fortuna personal, su popularidad en las redes sociales, el número de libros que han publicado, el dinero que cobran por cada publicación patrocinada de Instagram, el número de reproducciones que acumulan en Spotify y los créditos por su trabajo en la industria del cine que tienen en IMDb, la base de datos de películas en internet.

La cantante Shakira, compañera sentimental de Gerard Piqué, se ha alzado hasta el primer puesto de esta clasificación tras conseguir una puntuación de 99 sobre 100 tras destacar en cada una de las categorías mencionadas anteriormente. Su actividad en la esfera virtual es lo que le ha permitido superar por tan solo cuatro puntos a Victoria Beckham, quien a pesar de las ganancias y la fama que amasó como componente de las Spice Girls y más recientemente también como diseñadora, no está a la altura de la colombiana en lo relativo a su número de seguidores en Instagram.

El tercer puesto del podio lo ocupa la cantante Perrie Edwards, de la banda Little Mix, que actualmente mantiene una relación con el jugador del Liverpool F.C. Alex Oxlade-Chamberlain, con quien acaba de dar la bienvenida a su primer retoño. Llama la atención que Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, no aparezca en esta lista en la que sí se ha colado otra española, Pilar Rubio, la esposa de Sergio Ramos, quien se ha alzado hasta la octava posición con una puntuación de 65 sobre 100 sin importar que no se tenga información exacta sobre el alcance de fortuna personal. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

