Dorismar dice que su hija estará orgullosa de sus fotografías sexys y su ardiente OnlyFans

Dorismar está satisfecha con el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera, incluyendo su cuenta en la plataforma OnlyFans, aunque aclara que, por el momento, no mostrará sus fotografías más sensuales a su hija Renata sino hasta que cumpla 22 años, y está segura de que se sentirá muy orgullosa de su mamá.

“Cuando mi pequeña Renata vea esas imágenes va a tener 22 años, y creo que va a estar orgullosa de su mamá, pues me la he pasado trabajando toda mi vida”. La argentina platica que está dispuesta a apoyar a su heredera si decide seguir sus pasos, y lo haría muy de cerca.

“Sería su productora, claro que sí, con toda la experiencia de estos años”. La actriz protagoniza el video de “Chica Linda y Sexy” del cantautor Marko Peña, donde Dorismar aparece tan sensual que el mismo cantante dijo que ya lo han censurado.

“Siempre me entrego mucho al personaje que me toque, en este caso me tocó una teibolera. Hice lo que correspondía, ¡me sentí muy cómoda!, me divertí muchísimo el día de grabación, todo el mundo respetuoso y feliz de que ya va a salir al aire, pero no sabía que lo habían censurado”.

Su esposo Alejandro Schiff no es un hombre celoso, lo que los ha ayudado a lograr un buen trabajo conjunto. “Mi marido fue siempre mi manager, mi productor, siempre hemos hecho muy buena mancuerna y hemos trabajado muy cómodos los dos”.

“El verbo ‘celos’ (sic) no existe en nuestras vidas, si no, no hubiéramos podido progresar jamás; es frenarse la carrera y amarse no es eso, amarse es ir para adelante, estar el uno para el otro y ser profesionales por sobre todas las cosas”.

