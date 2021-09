Fuerte mensaje para Adamari López: “El diseñador de Adamari parece tenerle rabia, la viste horrible”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los fans de Adamari López están cansados de ver los mismo y opinar lo mismo. Llevan meses exponiendo su opinión sobre ciertos vestidos que la conductora luce en Hoy Día, el programa matutino de Telemundo. Dicen que no les gusta con vuelos. Que los revuelos la hacen ver como una niña. Que no la viste de acuerdo a su edad -50 años-. Los fans están cansados de que vestuario no los escuche o los lea y ahora aseguran que estos parecen tenerle rabia a la puertorriqueña.

Primero le dijeron: “No voy a opinar sobre los vestidos de Adamari parece que se lo diseño su peor enemigo. Tantos volantes cansan”. Después alguien más agregó: “El diseñador de adamaris pareciera que le tuviese rabia, la visten horrible”.

Aunque hay quienes dicen que ella está atrapada en el cuerpo de una ¿niña? “La Adamari no es que no parezca de 50 -años- parece una niña porque nació atrapada en un cuerpo de niña”, esto comentó un seguidor en la última fotografía que el programa ha expuesto con el look del día de la conductora. En la imagen también aparece Nacho Lozano y Arantxa Loizaga, a quienes consideran elegantes. Menos Adamari. “Los dos elegantes y ella con vestido ridículo de niña”.

Y no pararon de decirle que parece una niña con este diseño: “Ella como que se cree niñita, hay que verla sin filtros no Botox”. Aseguran que la conductora parece no querer hacerle caso a las críticas sobre este tipo de vestuario porque son una constante, nueva, en su guardarropa: “Adamari no le presta atención a las críticas por sus volantes, repito, se quedó en la época de Peter Pan, parece que no tuvo niñez”.

