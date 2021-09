Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez enfrentan cargos por lavado de dinero y evasión de impuestos. Pueden terminar en la cárcel.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante y actriz Gloria Trevi vuelve a verse las caras con la justicia mexicana. En esta ocasión, la Fiscalía General de México inició el pasado 8 de septiembre un procedimiento legal por el que se acusa formalmente a la intérprete de evadir impuestos y a su marido, Armando Gómez, del mismo delito y además de lavar dinero desde hace casi dos décadas.

Según informa el diario Milenio, la denuncia interpuesta por el Ministerio Público se desprende de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que valora todo lo que no se ha pagado en unos 20 millones de dólares, 400.000 pesos mexicanos. Esta sería la suma por la que Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez deben dinero en impuestos. El origen de este presunto fraude fiscal se encuentra en la empresa de gestión de espectáculos que el matrimonio tiene en Texas, ‘Great Talent LLC’, que se habría encargado de perpetrar esta hipotética maniobra para evadir el pago de impuestos al estado mexicano.

En los documentos que están en poder de la fiscalía, se aprecia la recepción de unos importes por parte de Gloria Trevi, que datan del año 2005, cuyo origen no fue debidamente acreditado y del que además se habría constatado que no se desembolsaron las correspondientes tasas. Una de esas transferencias tiene un valor de 350.000 dólares, según apunta People en Español, y es precisamente lo elevado de esa cantidad lo que levantó las primeras sospechas sobre la posibilidad de que se estuviera cometiendo un acto ilícito. View this post on Instagram A post shared by Armando Gomez (@armandogomez73)

Por el momento, Gloria Trevi respondió de manera divertida con un video en TikTok dando a entender que todo eso es falso. Hay que recordar que la artista mexicana contrajo el temido coronavirus el año pasado y que, desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas. Eso sí, la intérprete de 53 años, quien cumplió una condena de cuatro años (2000-2004) por delitos tales como los de secuestro, abuso y corrupción de menores, de los que posteriormente sería exonerada, volvió a la escena discográfica este mismo verano con el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado ‘Nos volvimos locos’. View this post on Instagram A post shared by Todo es Política (@todoespolitica)

