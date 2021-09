Benzema logró lo que nunca hizo Lionel Messi en La Liga [Videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con un doblete de goles y de asistencias en la goleada del Real Madrid al Mallorca (6-1), Karim Benzema hizo historia en La Liga de España. Su registro estadístico en las primeras seis jornadas es inédito, y ni siquiera el mejor Lionel Messi pudo lograr algo semejante.

ALWAYS BENZEMA 😤



Real Madrid take the early 1-0 lead. pic.twitter.com/zfUIyOyOAO— ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2021

Antes de su segundo gol en la jornada, Karim ya había hecho historia: se convirtió en el primer jugador con al menos 7 goles y 7 asistencias en las primeras 6 jornadas de La Liga en el Siglo XXI. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni otros cracks que han pasado por el fútbol español fueron capaces de establecer semejante ritmo en el período de tiempo mencionado. #OJOALDATO – Benzema es el PRIMER jugador con al menos 7 goles y al menos 7 asistencias en las 6 primeras jornadas de La Liga en el Siglo XXI.



Ni Messi llegó tan lejos en goles y asistencias en su momento de máximo esplendor.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 22, 2021

Con su octavo gol, con el que cerró una mágica noche en el Santiago Bernabéu, Benzema no solo siguió mejorando sus números, sino que alcanzó los 200 goles en liga. Benzema plays it off his back to free himself for the goal 😯 pic.twitter.com/tSxEFdp6Eh— ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2021