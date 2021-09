Jomari expone los secretos físicos de Ana Bárbara: revela cómo es que con 50 años tiene un cuerpo de 20

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para nadie es un secreto que Ana Bárbara y Jomari Goyso son amigos. Que la razón por la cual aveces pueden ser tan crudos en sus interacciones es porque se tratan como hermanos. No es de extrañar entonces que el español sepa uno que otro secreto de la cantante.

Frente a las cámaras el crítico español expuso los secretos físicos de su amiga. Aseveró que una de las razones, la fundamental, que le permite tener el cuerpo de una joven de 20 años de edad, aún cuando ella tenga cumplidos los 50, radica en que tiene una férrea disciplina en su alimentación y sus rutinas de ejercicios. Prácticas que no ha adquirido recientemente, sino que vienen con ella de muchos años atrás.

En un momento la cantante quiere restarle importancia a los ejercicios, diciendo que sus rutinas diarias no pasan de 20 minutos. Ahí la interrumpió el español para recordarle que cada vez que ella está en Miami y lo llama para salir, justo después de bajarse del avión, es para ir con él al gimnasio y pasar haciendo ejercicio al menos una hora.

Luego Ana Bárbara concuerda con él en la importancia de tener esta disciplina de años. También dijo que para ella es importante saber qué come, saber de cada alimento. Aunque admitió que no sigue una dieta estricta. Esto último no mucho lo convenció a Jomari. Pero ella asegura comer de todo un poco, al menos. Pan. Ana Bárbara admite que sí come pan, aunque no mucho.

Aquí los tips, cortos, de belleza de Ana Bárbara:

No se duerme sin sepillarse el cabello. No le gusta que usen tenazas en el cabello. No le gustan mucho los planchados o secados y si ha de usarlos deben de tener poco calor y esto lo hace al manos una vez cada quince días. Toma mucha agua. Casi no usa uñas postizas. No se pone pestañas postizas porque además de que no le gustan, considera que éstas terminan siempre generando que se caigan las pestañas naturales. Usa serum para el rostro a diario.

