Cátedra de boxeo: Oleksandr Usyk le dio una golpiza a Anthony Josua y se alzó con tres cinturones del peso pesado [Videos]

Tras 12 asaltos espectaculares de una exhibición sobre el ring del estadio White Hart Lane, de Londres, el ucraniano Oleksandr Usyk venció por decisión unánime al pugilista británico Anthony Joshua para reclamar los cinturones AMB, OMB y FIB de los pesos pesados.

Desde el primer round la velocidad que mostró Usyk hacía presagiar que Joshua iba a tener problemas para aguantar el ritmo que imponía el europeo. Luego empezó a conectar jabs con contundencia y las respuestas del británico eran nulas.

What a moment for Oleksandr Usyk 👏#JoshuaUsyk pic.twitter.com/ySQhkrQloA — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

“Significa mucho para mí. Hice lo que tenía planeado, Anthony me buscó pero no pudo hacer daño. No tengo nada más que agradecer y di todo desde mi entrenamiento. Lo único que quiere es agradecer a Dios y todo esto es por él. Los amo a todos y decir hola a todos”, declaró el nuevo monarca.

Usyk, con solo dos peleas previas en esta división, planificó un pleito inteligente para acabar con las aspiraciones de un experimentado como Joshua. Mantuvo la distancia de los puños del nacido en Watford.

La capacidad física del ucraniano fue tan contundente que en el asalto 12, sabiéndose ganador, no se guardó y fue en busca del nocaut y mandar a la lona a su contrincante. La campana terminó por salvar a Joshua de una caída, pero no fue salvado por las tarjetas ya que los jueces fueron implacables con sus decisiones: 117-112, 116-112 y 115-113. What a finale! 💥#JoshuaUsyk pic.twitter.com/ZMFNunGO7B— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

Pasó de dominar en el peso crucero, división en la que se convirtió en campeón unificado, a ser el nuevo rey en el peso pesado con 34 años de edad. Mientras que la tan esperada pelea Anthony Joshua vs. Tyson Fury tendrá que esperar. OLEKSANDR THE GREAT pic.twitter.com/5iw5guqQkS— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

