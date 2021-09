Polémica en los tabloncillos: NBA rechazó petición de Andrew Wiggins para no vacunarse por motivos religiosos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un corto y preciso comunicado la NBA denegó la petición del baloncestista Andrew Wiggins en no vacunarse por motivos religiosos y sentó un precedente clave de cara a la próxima temporada del mejor baloncesto del mundo en los Estados Unidos.

Las consecuencias para el atleta canadiense que milita en los Golden State Warriors serán severas si persiste en no aplicarse la vacuna contra la COVID-19. No podrá jugar con su equipo en condición de local en el Chase Center y perdería $360,000 dólares de su salario en cada juego.

En la ciudad de San Francisco se instauró la normativa de que cada ciudadano mayor de 12 años de edad deberá presentar comprobante de vacunación completa para asistir a eventos concurridos y entre ellos incluye los jugadores que vean acción en el Chase Center. NBA respeta esta medida y obliga a la vacunación.

Comunicado de la NBA hacia Wiggins

“La NBA emitió hoy la siguiente declaración con respecto a la solicitud de los Golden State Warriors, Andrew Wiggins, sobre la exención religiosa de la vacunación contra Covid. La NBA ha revisado y denegado la solicitud de exención religiosa de Andrew Wiggins del Departamento de Salud Pública de San Francisco de la orden que requiere la vacunación de Covid-19 para todos los participantes mayores de 12 años en grandes eventos bajo techo. Wiggins no podrá jugar con los Warriors en casa hasta que cumpla con los requisitos de vacunación de la ciudad”.

Comunicado oficial de la NBA respecto a la petición de Andrew Wiggins de una exención de ser vacunado. En resumen: o se la pone o no podrá jugar los partidos de casa. pic.twitter.com/oP0W39XniP — Enrique Peidro (@epeidro) September 25, 2021

Por cuestiones religiosas en Estados Unidos hacen excepciones en el sistema de vacunación para los ciudadanos que lo justifiquen, pero en la NBA esto no aplicará.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) también anunció que van a ser severos con los atletas que no se quieran vacunar previo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se realizarán en Pekín, China.

“El que se quiera vacunar, que se vacune; y el que no quiera, que no se vacune. Yo tomo mis propias decisiones. Ahora mismo he decidido no vacunarme y no me veo haciéndolo salvo que me vea obligado de alguna maneras”, había manifestado Wiggins por no vacunarse en marzo.

Lee también: Un secreto de los 90: Madonna rechazó a Michael Jordan para estar con Scottie Pippen