Falcao le rugió al Cádiz y marcó por tercera jornada consecutiva en La Liga [Video]

Después de dos partidos como suplente frente a Getafe y Athletic Club de Bilbao, Radamel Falcao estrenó su primera titularidad frente al Cádiz, en un duelo que el Rayo ganó y en el que el colombiano no faltó a su cita con el rugido del gol por tercera vez consecutiva.

Radamel Falcao this season for Rayo Vallecano:



◉ 3 appearances

◉ 3 goals



El Tigre roars again. 🐯 pic.twitter.com/IEUFB4zQkz — Squawka Football (@Squawka) September 26, 2021

33 minutos repartidos en las segundas partes frente a Getafe y Athletic, además en ambos marcando goles, bastaron a Andoni Iraola para comprobar el estado de forma de Falcao y la implicación con un proyecto deportivo alejado de títulos y con un objetivo más modesto, la permanencia en la Liga española.

El club madrileño dio la sensación de querer calentar el ambiente arropando a su estrella y por la megafonía, antes del pitido inicial, sonó durante el calentamiento música de cumbia, estilo muy característico del folclore colombiano.

The final countdown en Vallecas y a gritar el nombre de @FALCAO pic.twitter.com/SwgeXZXPPA — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) September 26, 2021

Falcao saltó como titular al césped de Vallecas y en sus primeras intervenciones ya demostró que tenía hambre. Se mostró participativo, corrió de lado a lado y no se cansó de buscar el desmarque y pedir el balón, sobre todo a Álvaro García e Isi Palazón, los dos extremos del Rayo con los que parece entenderse a la perfección.

El marcador lo abrió el Rayo a los ocho minutos con una buena jugada por el costado derecho en la que participó Falcao. El argentino Oscar Trejo combinó con Iván Balliu y puso un centro que remató el colombiano y que sacó en primera instancia Jeremías Ledesma. Al rechace estuvo rápido Álvaro García para recogerlo y marcar a placer.

Después, justo un minuto antes del tiempo reglamentario para el descanso, Falcao no falló. Se anticipó al defensor que lo cubría para rematar a gol en el área pequeña un centro desde la derecha de Iván Balliu. RADAMEL EL TIGRE FALCAO IS ON FIRE!



Three goals in three matches 🔥 pic.twitter.com/zanUyXMas8— ESPN FC (@ESPNFC) September 26, 2021

Fue ese momento cuando los casi seis mil aficionados que acudieron al estadio entraron en éxtasis coreando su nombre. Bufandas al aire pero también con banderas de Colombia y camisetas amarillas de la selección cafetera.

En la segunda parte Falcao pudo ampliar su cifra goleadora con dos ocasiones seguidas que fueron un calco. En las dos remató cruzado anticipándose a su marcador y las dos fueras despejadas con acierto por el argentino Jeremías Ledesma bajo palos.

Esa movilidad que demostró el colombiano en ataque desesperó a los defensores del Cádiz, que en ocasiones acabaron perdiendo los nervios, como cuando Juan Cala, a los 55 minutos, le dio un golpe en la nuca que le valió una cartulina amarilla y dejó al delantero del Rayo tendido unos instantes sobre el césped.

El trabajo y la actitud de Falcao lo supo reconocer la afición del Rayo, que le ovacionó cuando, a los 63 minutos, fue sustituido por el francés Randy Nteka, que ocupó su plaza en la punta de ataque. Fin de fiesta para un partido, y ya van tres seguidos, en los que el nuevo ‘tigre’ de Vallecas volvió a rugir y el Rayo celebró un nuevo triunfo.