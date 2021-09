COVID: Por qué algunos religiosos creen que la vacuna es “la marca de la bestia” que menciona la Biblia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Efectos secundarios desconocidos a largo plazo, implantación de un microchip, daño a la fertilidad y a los genitales, especialmente masculinos, son algunos de los argumentos que abanderan las personas que se niegan a vacunarse contra COVID. Pero ¿por qué algunos religiosos creen que la vacuna es “la marca de la bestia” que menciona la Biblia?

Los razonamientos religiosos son también una de las causas por las que algunas personas han decidido no vacunarse. Y aunque pueda sonar curioso existe la teoría de que las vacunas contra COVID-19 podrían ser la denominada “marca de la Bestia” a la que hace alusión parte del Apocalipsis.

El pastor Darin Wood, de la Primera Iglesia Bautista en la ciudad de Midland, en Texas, escribió un artículo en agosto pasado donde relata que un miembro de su congregación le hizo una pregunta: “’Pastor, ¿la vacuna COVID es la marca de la bestia? Me han dicho que lo es’. La “Marca de la Bestia” es una referencia bíblica apocalíptica extraída de Apocalipsis 13. Su pregunta era honesta y sentida, y claramente, estaba angustiado por ello. Con bondad, respondí que no”, escribe el religioso. Pero luego recibió la misma pregunta de otras personas, lo que le hizo revisar cuidadosamente el fragmento bíblico.

¿De dónde surgió la idea?

El pasaje del Apocalipsis 13:16-18 en la Biblia dice: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre”.

La enfermera de cuidados intensivos Nicole Williams, quien ha trabajado en hospitales de Nueva York, California, Texas y Hawai, le dijo a USA Today que ha escuchado en muchos pacientes que la vacuna es “la marca de la bestia”, y por eso no se inmunizan. “Tengo dudas porque es nueva y no sabemos los efectos a largo plazo, pero llamarla la ‘marca de la bestia’ es una locura“, afirmó a la publicación.

El pastor Wood se pregunta cómo comenzó esa asociación. “No estoy seguro de eso, pero una vez que comenzó, creció rápidamente. Me han enviado numerosos artículos y videos que afirman tener experiencia o ‘conocimiento interno’ de la producción y el contenido de la vacuna. Que la vacuna representa una conspiración de control gubernamental o que la vacuna contiene algún tipo de agente marcador para identificar indeleblemente a aquellos lo suficientemente tontos como para recibir la vacuna”, escribe.

Pero en su opinión las teorías de conspiración en torno a la vacuna no son razonables ni posibles, y nada tiene que ver la vacuna con el pasaje bíblico. “No hay indicios de que la vacuna coincida con la marca descrita por el apóstol Juan. No es necesario que presente su tarjeta de vacunación para comprar productos, alimentos o gasolina. No es necesario pagar la hipoteca, el alquiler, el pago del automóvil ni los servicios públicos. No es necesario para realizar negocios. Tenga en cuenta que eso no significa que no pueda ser. Solo significa que no lo es ahora”, apunta.

Para finalizar su ensayo, el pastor asegura que en los últimos 18 meses ha oficiado más de 40 funerales de personas que murieron de COVID, por lo que hace un llamado a vacunarse: ”A menos que exista una razón médica convincente para que usted haga lo contrario, APROVECHE LA VACUNA. Al menos, dejemos de creer lo peor de nuestros oponentes ideológicos y lo mejor de nosotros mismos”. Y termina con la siguiente afirmación: “Si no lo hace por usted o su familia, hágalo para que este pastor no tenga que hacer otro funeral de COVID”.

