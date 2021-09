Lili Estefan recibió un inmenso arreglo de flores en la puerta de su casa y enloqueció de emoción

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“La Flaca” más consentida de la televisión hispana, Lili Estefan, recibió a la puerta de su casa un arreglo de flores inmenso, al punto que el hombre que hacía la entrega no se veía ni un poquito. Obviamente, todos los fans y seguidores tanto de Lili Estefan como de El Gordo y La Flaca se quedaron preguntado: “¿Qué galán le habrá enviado esto a Lili?.

Pero, aunque muchos somos los que morimos por ver a la conductora de Univision, Lili Estefan, rehacer su vida, en esta oportunidad no se trataba de ningún enamorado. “La Flaca” y compañera de Raúl de Molina recibió el inmenso arreglo de flores de parte de su gran amigo el experto en flores, Dariel Hernández, quien es el propietario de “The Story Teller Flowers”, una de las cadenas de venta de flores más grandes del sur de la Florida.

“Llegó oficialmente el otoño 2021 a casa!! Miren esta bellezaaaaa, síganlo @thestorytellerflower para que vean al MAGO DE LAS FLORES en acción gracias amigo e mi alma ! Solo tú #soyunasuertuda #lonecesitaba #detalles que van directo al corazón”, escribió Lili Estefan en su cuenta de Instagram para acompañar el video del momento exacto donde la cubana sale a recibir las flores a la puerta de su casa. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Los días anteriores Lili Estefan celebró el Día Nacional de la Hija y el Día Internacional del Hijo publicando unas fotografías con sus retoños: Lina Luaces, quien se ha convertido en toda una modelo profesional y con su Lorenzo Luaces, quien está cada día más guapo. No hay duda que lo que brota por los poros de la una de las conductoras de televisión de más trayectoria y más querida por el público hispano es amor puro. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

