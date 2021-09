Malas noticias para Michael Jordan: arrestaron a su hijo mayor por agresión agravada en un hospital

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras Michael Jordan, el máximo ícono de la NBA, disfrutaba de un juego de golf y del triunfo de Estados Unidos en la Ryder Cup, uno de sus hijos pasaba la noche en prisión.

Debido a presuntas lesiones a un profesional de la salud en Arizona, la policía de Scottsdale detuvo a Jeffrey Jordan, hijo mayor de Michael Jordan, la noche del 25 de septiembre, según Fox News.

Michael Jordan's son, Jeffrey, was arrested for aggravated assault at a Scottsdale hospital while being treated for a head injury, Scottsdale police say. https://t.co/8tTUlJIsNQ — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) September 26, 2021

El hijo de la leyenda de los Chicago Bulls y actual propietario de los Charlotte Hornets fue trasladado a un hospital de Scottsdale la noche del 24 de septiembre, luego de sufrir un accidente en un bar.

Detalles sobre el arresto de Jeffrey Jordan

TMZ detalló que Jeffrey “se resbaló y se golpeó la cabeza“. Según la policía, el hombre de 32 años de edad se mostró violento durante su traslado, pero fue en el hospital donde todo estalló.

El hijo mayor de Michael Jordan, de acuerdo con la información publicada, agredió al personal del hospital mientras estaba siendo atendido. Al parecer, estaba “confundido y desorientado”. #UPDATE: Jordan was booked Saturday for one count of aggravated assault of a healthcare professional. He has since been released. https://t.co/Yz16vYHnVQ— TMZ Sports (@TMZ_Sports) September 25, 2021

La policía lo recluso en la cárcel de Scottsdale City por asalto con agravantes. Tras pasar la noche en prisión, Jeffrey Jordan fue puesto en libertad sin cargos, antes de volver a ser trasladado al hospital.

Las autoridades, que previamente habían entrevistado al personal del bar, consideraron que el incidente era de “naturaleza médica”, no criminal. Se esperan nuevas acciones legales.

