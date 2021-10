Nuevo caso de abuso sexual padre e hija entre los famosos: Hija del actor Ricardo Crespo rompe el silencio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Valentina Crespo rompió el silencio y dice que ahora habla para que se testimonio le sirva a otras que necesiten el valor para alzar la voz. El ex integrante de Garibaldi, Ricardo Crespo fue llevado a prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija, desde que ésta era menor de edad.

A través de Instagram la joven expuso su situación y su historia. En el video Velentina expone como el miedo y la manipulación que vivía a manos de su padre le hicieron guardar silencio. Y es que fue hasta los 14 años de edad que ésta decidió romper con esta cadena y contar la verdad, además de buscar justicia.

En la publicación Valentina dijo: “En octubre del año pasado, decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto”. Ésta también agregó: “Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque me estaba matando por dentro sola”.

A través del video, que rescató la cuenta de Instagram de Chisme No Like, también el público se enteró de que en la actualidad la joven tiene fuerzas para superar esta situación gracias al apoyo de su mamá y sus hermanos. Además, le pidió a las miles de niñas que viven esto, no callarlo y hablar, pues los delitos sexuales tienen que parar.

