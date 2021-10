Dos bebés huérfanos: familia llora extraña muerte de joven madre tras dar a luz en hospital de Queens, Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A sus 29 años, Denise Williams murió de manera inesperada tras dar a luz a su segundo hijo en Queens (NYC), dejando a su familia desconsolada y con muchas preguntas.

“Necesito respuestas, necesito respuestas”, insistió su madre, Linda Magee al conversar con Pix11. En agosto Williams fue trasladada de urgencia a NYC Health + Hospitals/Queens por síntomas de depresión postparto, un mes después de dar a luz a su segundo hijo.

Magee dijo que Williams no estaba comiendo, por lo que se comunicó al 911 para pedir ayuda. Dos días después recibió una llamada del hospital informándole que su hija había muerto, dejando huérfanos a su niño mayor de 3 años y al recién nacido. La familia ahora se alterna para cuidar a los dos bebés.

“Me dijeron: ‘¿Tienes una hija llamada Denise Williams?’ Yo dije: ‘Sí. ¿Quieres que vaya a recogerla? ‘Y ellos dijeron:’ No, está muerta’, recuerda Magee.

Semanas después, las circunstancias que rodearon la muerte de Williams aún no están claras. La familia dijo que no han podido obtener ninguna respuesta del hospital, como informó The City por primera vez.

Un portavoz de NYC Health + Hospitals / Queens afirmó que se han estado comunicando con la familia. “Estamos comprometidos a brindar atención de calidad, compasiva y segura a todos nuestros pacientes y continuaremos comunicándonos con la familia según corresponda”.

El caso parte de una crisis en curso que muchos desconocen: la alta tasa de mortalidad materna de las mujeres negras. En la ciudad de Nueva York, ese grupo tiene ocho veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que sus contrapartes blancas.