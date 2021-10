Extrabajador afroamericano de Tesla recibirá $137 millones de dólares ante una denuncia por racismo en el lugar de trabajo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tesla, la fábrica de autos eléctricos de Elon Musk, deberá pagar $137 millones de dólares a Owen Diaz, un hombre afroamericano que fue víctima de abusos racistas mientras trabajaba como operador de ascensores en la planta de la compañía en Fremont, California, publicó Insider.

La orden fue dictaminada por un jurado de un tribunal federal de San Francisco.

De acuerdo con la información, Diaz fue contratado en Tesla en 2015. El afectado le dijo al tribunal que sus colegas abusaban verbalmente de él porque le decían: “regrese a África”, además de que había grafitis racistas en los baños.

Díaz explicó a la corte que sufrió “noches de insomnio”, perdió el apetito y peso en consecuencia, debido al hostigamiento: “Algunos días me sentaba en las escaleras y lloraba”.

Ante las acusaciones el jurado otorgó $130 millones en daños punitivos y $6.9 millones por angustia emocional, lo que podría ser el “veredicto más grande en un caso de discriminación racial individual en el empleo”, dijo David Oppenheimer, profesor clínico de derecho en Berkeley Law.

Ante la sentencia, la vicepresidenta de personal de Tesla, Valerie Capers Workman, argumentó que los hechos del caso no justificaban el veredicto, porque Díaz alentó a su hijo e hija a trabajar en Tesla con él. Mientras que en la corte, Tracey Kennedy, abogada de Tesla, dijo que la versión de Díaz “simplemente no tiene sentido” a la luz de este hecho.

“Reconocemos que todavía tenemos trabajo por hacer para asegurarnos de que todos los empleados sientan que pueden traer todo su ser al trabajo en Tesla”, dijo Workman. “Y como publiqué en julio, continuaremos recordando a todos los que ingresen al lugar de trabajo de Tesla que no se tolerarán los insultos discriminatorios, sin importar la intención o quién los esté usando“.

Luego del anunció del veredicto del jurado, Díaz dijo que Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, no se había puesto en contacto con él: “Elon no me ha llamado, no me ha enviado una carta, un mensaje de texto, escrito en el cielo, ni envió una de esas naves espaciales para decir que lo siento”.

Díaz le dijo a The Daily Beast, que está pensando usar parte del dinero que le otorgaron para emprender un negocio en el que pretende contratar a ex presos y personas sin hogar.

