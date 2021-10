Con 10 hombres en cancha, Bolivia le dio una dura zancadilla a Perú en La Paz

Bolivia se hace fuerte en La Paz. Más fuerte que la mayoría de las selecciones en sus respectivos hogares. Y Perú no pudo sobreponerse a ello en la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. A “La Verde” no le afectó tener un hombre menos en cancha para derrotar a los dirigidos por Ricardo Gareca (1-0) en la parte final del encuentro.

Los del altiplano dominaron y probaron a Pedro Gallese en numerosas oportunidades. Hasta 21 remates sumaron los locales. Perú no se echó atrás, lo intentó más de una vez, pero se encontró con Carlos Lampe, guardameta boliviano que se convirtió en una de las figuras del encuentro.

Al 76′ pareció abrirse la puerta para Perú, cuando Henry Vaca, el ’10’ de Bolivia, cometió una falta infantil por detrás que como consecuencia le costó su permanencia en el juego. Roja directa y supremacía numérica para La Blanquirroja.

Pero Bolivia no se rindió. Para ellos no había otra opción que la victoria. Y siete minutos después de la expulsión apareció Ramiro Vaca, quien ingresó al partido un minuto antes, para marcar un golazo que dejó a Perú con las manos vacías.

Vaca aprovechó un rebote que le quedó al borde del área. Le pegó con fuerza de zurda y Gallese no pudo hacer nada. Bolivia defendió sus tres puntos en los minutos finales y rompió una racha de nueve partidos sin ganar.