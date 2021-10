¿Hay ángeles en su vida?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Recibimos en el show DraNancy.com a una experta en ángeles, que es colombiana y hace “canalizaciones”. Se llama Margarita Moncada. Es muy famosa, y además muchas estrellas de la farándula internacional la visitan con frecuencia o se comunican, como hicimos nosotros, por Zoom.

Nos llamó la atención lo respetuosa que es en su comunicación con nosotros y su positividad al hablar. Sin criticar, sin imponer, nos hace pensar lo tonto que hemos sido al no acercarnos más a ellos. Los ángeles están aquí para cuidarnos y ayudarnos en el cumplimiento de nuestra misión en este mundo.

Claro, lo primero que le dije fue que no sabía qué era eso. Ella me contestó: “La canalización de ángeles es la transmisión de mensajes angelicales a las personas que así lo deseen. Soy una experta en esto, desde pequeña he tenido relación con los ángeles, y fue a través del tiempo que he ido desarrollándolo”.

Para mí era algo nuevo. Desde pequeña escuchaba sobre el ángel de la guarda, que nos acompañaba desde el nacimiento hasta la muerte. Oiga lo hermoso que cuenta: “Si permitimos que entren en nuestras vidas, pidiéndole su guía, lo harán; pero los ángeles y arcángeles jamás interfieren en nuestras decisiones, deseos, etcétera, a menos que le demos permiso para hacerlo”.

“Desde niña nací con esta capacidad o don. Desde muy pequeña tenía la capacidad de verlos y comunicarme con ellos Ya más grande aprendí cómo manejar mucho mejor esta capacidad. Los veo, los escucho y puedo transmitir lo que desean comunicar. Todos los seres humanos tenemos dos ángeles con nosotros. El ángel de la guarda, en el lado derecho del cuerpo, nos acompaña toda la vida y nos entrega en la hora de la muerte al Señor. El del lado izquierdo, varía y cambia, según lo que la vida nos presente. Solo están aquí para ayudar, pero si usted no solicita su ayuda, no lo hacen, son muy respetuosos”, explica Margarita.

¿Qué podemos pedirles?

“Todo. Sanar nuestra salud, energía para alcanzar la prosperidad, la abundancia, paz espiritual… La forma como pedimos es muy importante. No desde la carencia, pidamos con seguridad de que recibiremos, incluso dando las gracias por que ya lo recibimos. Algunos están más en el tema de sanación, otros en la protección, como el famoso Miguel Arcángel. Yo solo transmito lo que me comunican. No es un tema oscuro, no hay nada que nos asuste, ni relacionado con cosas dañinas o peligrosas”.

En los días en que grabamos con Margarita, yo iba a someterme a una cirugía. Así que hablar con ella me dio mucha paz y me enseñó algo que había tenido al lado, toda mi vida, sin verlo. Conocer su cosmovisión sobre los ángeles, me ha acercado un tanto a ellos. Espero tener más tiempo para leer y aprender.

