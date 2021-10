Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan, arremete de nuevo contra el bitcoin a pesar de que está aumentando su valor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jamie Dimon, el presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, se mantiene en su postura de que no es fanático de bitcoin, la criptomoneda más grande por valor de mercado y que actualmente anda en los niveles de $57,000 dólares, publicó CNBC Make It.

“Personalmente creo que bitcoin no tiene valor”, dijo Dimon en un evento organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales este lunes. Pero, “no quiero ser portavoz, no me importa. No me importa”, dijo el banquero.

“Nuestros clientes son adultos. No están de acuerdo. Eso es lo que hacen los mercados. Entonces, si quieren tener acceso para comprarse bitcoins, no podemos custodiarlo, pero podemos darles acceso legítimo y lo más limpio posible”, explicó Dimon.

El financiero se ha mantenido firme en su perspectiva anti-cripto. CNBC recuerda que en febrero de 2019, JPMorgan dijo que lanzaría una moneda digital llamada JPM Coin; en octubre de 2020, la empresa creó una nueva unidad para proyectos de blockchain; y para agosto, comenzó a dar acceso a sus clientes de gestión de patrimonio a fondos criptográficos.

Hace unos días el titular de JP Morgan le dijo al CEO de Axios, Jim VandeHei, que el bitcoin “no tiene valor intrínseco”. Y aunque cree que el bitcoin existirá a largo plazo, piensa que siempre se volverá ilegal en algún lugar, como en China, por lo que cree que la criptomoneda “es un poco el oro de los tontos”.

Dimon también le expresó a VandeHei que cree que “los reguladores lo regularán (al bitcoin) como un demonio”.

Las opiniones de Dimon no distan de la postura oficial, pues recientemente, el gobierno de EE.UU. se ha enfocado más en regular los mercados de criptomonedas.

La semana pasada Bloomberg reportó que la administración Biden está considerando una orden ejecutiva que permita a las agencias federales a estudiar y ofrecer recomendaciones sobre el mercado de las criptomonedas.

Aunque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, aclaró en septiembre que no tiene la intención de prohibir el bitcoin en los Estados Unidos.

Para algunos especialistas la regulación bien pensada sería beneficiosa en el país: “Si la gente quiere que las criptomonedas se conviertan en un activo más común, entonces creo que (la regulación es) un primer paso necesario”, dijo Anjali Jariwala, planificador financiero certificado y fundador de Fit Advisors.

Por otra parte, los partidarios de las criptomonedas desconfían de una mayor regulación, pues les preocupa que un marco que no esté bien definido pueda reprimir la innovación de las criptomonedas en los EE. UU. e impulsar los negocios en el extranjero.

También te puede interesar:

Director ejecutivo de JP Morgan menosprecia al bitcoin: “el oro de los tontos”

Bancos centrales, desde Washington hasta Pekín, lanzan manual para monedas digitales CBDC

Robert Kiyosaki, autor de “Padre Rico, Padre Pobre” pronostica gran caída de mercados en octubre