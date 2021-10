Video captó golpes y robo a una mujer en calle de Nueva York: la dejaron desmayada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer fue arrojada contra una rejilla de jardín en una acera y golpeada hasta dejarla inconsciente durante un violento atraco en Brooklyn (NYC).

NYPD divulgó un video en procura de la pareja agresora. La víctima no identificada de 30 años estaba en Powell Street cerca de Belmont Avenue en Brownsville, alrededor de las 3:14 a.m. el 6 de octubre, cuando un hombre y una mujer se acercaron a ella.

La sospechosa de repente desató una ráfaga de tres golpes, lo que provocó que la víctima cayera hacia atrás estrellándose contra un área de plantación junto a la acera, según muestran las imágenes publicadas por la policía.

Luego la atacante golpeó, pateó y pisoteó repetidamente la cabeza de la víctima, incluso mientras ya estaba en el suelo. La mujer cayó inconsciente durante el ataque. El hombre le robó su bolso, dos teléfonos celulares y un collar.

Ambos sospechosos huyeron. La víctima fue trasladada al Brookdale University Hospital Medical Center con traumatismo en la cara y la cabeza.