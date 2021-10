Juan de Dios Pantoja da positivo a Covid-19: “me preocupan mis hijos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras algunos días manifestando en sus redes sociales que se sentía enfermo y que, incluso, tenía dolor de huesos, pero lo asociaba sólo a un resfriado, Juan de Dios Pantoja dio a conocer que salió positivo a una prueba de Covid-19.

“Les tengo una noticia: salí positivo al Covid, familia. No puedo creerlo”, reveló a través de Stories en Instagram.

Se enteró de esta noticia, luego de que en el reality ‘Así se Baila’ le hicieran una prueba para detectar el virus, ya que venía sintiéndose mal en días anteriores.

Ahora, el esposo de Kimberly Loaiza tiene que aislarse para evitar contagiar a su familia, en especial a sus hijos con quienes ha estado en contacto, pues tienen menos de 3 años.

“Me preocupan mis hijos. Ayer traía al niño aquí, lo cargué en el pecho como dos, tres horas, pero vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Voy a cuidar a mis hijos con los medicamentos preventivos, pero todo va a estar bien, familia”, siguió contando.

La pareja se encuentra participando en el show de Telemundo, donde también están celebridades como: Laura Flores, Samadhi y Adriano Zendejas, David Chocarro, Carolina Laursen, Jennifer Peña, entre otros, pero ahora, debido a su contagio estará ausente en la próxima emisión, pues deberá resguardarse por lo menos un plazo de 15 días, dependiendo su evolución.

“Me pregunta qué va a pasar este domingo porque ni yo sé. La neta yo estuve muy malo estos días, bueno estoy, pero el lunes y martes estuve muy malo y aún así ensayé, bailé y trataba de dar lo mejor de mí como pensando que era una gripe solamente, como ‘así sí puedo’́ me voy a tomar un café pa’ activarme y eso’”, relató.

JD confirmó que dio positivo de Covid-19 pic.twitter.com/7JTLl046yy— Lo + viral (@VideosVirales69) October 14, 2021

Los comentarios en sus redes sociales no se hicieron esperar y no precisamente para desearle pronta recuperación, pues hubo quienes no le creyeron, por lo que se vio obligado a mandar un mensaje que dice: “obviamente no estoy bromeando”. Obviamente no estoy bromeando 😑— Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) October 13, 2021

