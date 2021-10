Jonah Hill le implora a sus seguidores que dejen de burlarse de su cuerpo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor estadounidense nominado al Óscar Jonah Hill, quien ha participado en diversas películas como ‘El Lobo de Walt Street’, Super Cool y Falsa Identidad, ha sido cuestionado en los últimos días por todos los complejos que padece debido a su cuerpo. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el actor de 37 años comentó a todos sus seguidores que “no lo hace sentir bien leer comentarios sobre su cuerpo“.

“Sé que tienen buenas intenciones, pero les pido amablemente que no comenten sobre mi cuerpo. Bueno o malo, quiero hacerles saber amablemente que no son útiles y que no me hacen sentir bien. Mucho respeto“, escribió Jonah Hill a sus 3,1 millones de seguidores.

Este ha sido uno de los miles de mensajes que ha compartido Jonah Hill en sus redes sociales tras ser objeto de burla por su cuerpo, pues recordemos que el medio británico Daily Mail publicó en febrero de este año diversas fotografías en donde se le ve al actor surfeando y disfrutando de las playas de Malibú, California.

Como todo usuario de cualquier red social, los mensajes discriminatorios y críticas no se hicieron esperar, por lo que el actor decidió compartir un texto en donde señala todas las inseguridades que puede generar el cuerpo de cualquier persona. “Creo que nunca me quité la camisa en una piscina hasta los 30 años, incluso delante de mi familia y amigos. Probablemente, había ocurrido antes si mis inseguridades infantiles no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores“, compartió Jonah Hill.

Asimismo, la celebridad le imploró a todas las personas que tengan mayor empatía y mucho respeto a todos esos complejos que puede tener un cuerpo humano, y además, resaltó aquellos traumas que pueden presentarse en los más jóvenes al estar sometidos con estereotipos estéticos. “Los niños que no se quitan la playera en la piscina: Diviértete. Eres maravilloso, increíble y perfecto. Todo mi amor“, finalizó Hill.

La petición pública de Hill se produce meses después de que la estrella de Hollywood se sincerara sobre sus luchas con la imagen corporal en una publicación de Instagram, revelando que finalmente estaba aprendiendo a aceptarse a sí mismo a sus más de 30 años. Beanie Feldstein, actriz y hermana de Jonah Hill, elogió a su hermano por la publicación, la cual respondió el comentario con muchos emojis llenos de aplausos. “Te amo absolutamente. ¡¡Gracias!!”, expresó Beanie Feldstein apoyando el mensaje de Jonah Hill.

