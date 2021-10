La policía salva a una niña que estuvo a punto de ser lanzada por un coyote del muro fronterizo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los migrantes están dispuestos a todo, incluso a exponer su vida y la de sus hijos con tal de llegar a Estados Unidos y empezar una vida con mejores oportunidades, así lo dejó ver una joven madre quien contrató los servicios de un coyote para cruzar el muro fronterizo que divide México con su país vecino.



El plan era perfecto, cruzarían la frontera a la luz de la luna, sin embargo, el plan salió mal, la madre sufrió una fractura en el camino y su hija estuvo a punto de ser arrojada desde lo alto del muro.



Según información de Telemundo, los operadores de la videovigilancia de la patrulla fronteriza se percataron de la presencia de un hombre en lo alto del muro con una menor de edad y avisaron a los agentes que se encontraban resguardando la zona y acudieron al rescate de la pequeña de seis años.



El video que fue dado a conocer por las autoridades muestra el momento exacto en el que el coyote está a punto de lanzar a la pequeña al vacío, mientras que la madre de ésta está tirada en el piso doliéndose de una fractura que le impide ponerse de pie.



El contrabandista al ver al policía fronterizo lanzo a la niña a los brazos de éste y huyó del lugar.



“Es muy peligroso ese lugar porque el muro tiene 18 pies de altura, cuando una persona se cae se puede lastimar. Afortunadamente en ese tiempo nuestros agentes estaban ahí para salvar a la niña”, dijo Justin de la Torre, Policía de la Patrulla Fronteriza sector Beach, California, a Telemundo.



Justin de la Torre señaló que estos actos son más comunes de lo que se creen ya que a los coyotes no están preocupados por la vida de los infantes: “A los criminales no les importa la vida de los migrantes”.



Los coyotes saben que, si un niño es encontrado, solo, es puesto en resguardo y en el lapso de dos años pueden obtener la ciudadanía estadounidense, facilitando así a sus padres el papeleo de residencia.



Y es que de acuerdo a la ley, los niños no acompañados de países no fronterizos no pueden ser deportados y su futuro se decide en una corte, mientras tanto, pasan sus días en albergues que han logrado reubicar a cientos de niños no acompañados con sus familiares.



Este último caso se suma al de las dos niñas que fueron encontradas caminando solas en Arizona con el contacto de un pariente.

