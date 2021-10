Alex Rodriguez envió una indirecta a una de sus ex ¿Habrá sido para Jennifer Lopez?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El ex jugador de los NY Yankees se encontraba en medio de la transmisión de un juego para FOX Sports, cadena para la que trabaja como comentarista deportivo. El mismo bromeaba con otro compañero sobre los que comían palomitas de maíz durante el juego. En eso fue el otro comentarista también el que le jugó una broma diciendo que al parecer, ellos no eran los únicos que comían palomitas durante los juegos. De inmediato saltó en pantalla una imagen donde se veía a la actriz Cameron Diaz dándole palomitas de maíz a Alex Rodriguez en la boca y fue cuando el mismo soltó la indirecta pero muchos dudaron si era con Jennifer Lopez.

“KB, quizás por eso estoy soltero”, respondió Alex Rodriguez. Todo indica que la indirecta fue hacia su ex, la actriz Cameron Diaz, con quien vivió un romance en el 2010 y con la que se le vio en público en múltiples oportunidades. No se sabe a ciencia cierta por qué Arod y Cameron dejaron de salir. Lo cierto es que luego no tuvo una novia tan famosa como Jennifer Lopez.

El pasado mes de abril Jennifer Lopez y Alex Rodriguez anunciaban su separación y la ruptura de su compromiso. En un principio todo parecía una separación momentánea, pues habían dicho que estaban trabajando en su relación. Pero luego que se hiciera público una famosa cena que tuvo Arod con la modelo Madison LeCroy un día antes de San Valentín en un restaurante en Miami, todo se vino abajo. Días después publicaban el comunicado donde daban fin a la relación, diciendo que mantendrían los negocios y que se dieron cuenta que eran mejores amigos. View this post on Instagram A post shared by Alex Rodriguez (@arod)

Esto duró muy poco. Hace no mucho se dio a conocer que Jennifer Lopez se está gastando una fortuna en separar y sacar a Alex Rodríguez de los negocios que tienen en común e incluso que le dejó el Porsche rojo que le regaló el ex deportista. Por esta misma razón, una fuente aseguró que de ir al altar Jennifer Lopez y Ben Affleck, ella prepararía con un estricto acuerdo prenupcial. Recordemos que la fortuna de “La Diva del Bronx” está valorada en $400 millones de dólares, mientras que la del actor de Hollywood en $100 millones. View this post on Instagram A post shared by Ben Affleck & Jennifer Lopez 🦋 (@lopezaffleck)

Sigue leyendo: