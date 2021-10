¡OFICIAL! Patty Jenkins y Lynda Carter confirmaron que habrá una tercera película de ‘Wonder Woman’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las muchísimas noticias que nos trajo el evento de la DC FanDome 2021 durante este sábado. Patty Jenkins, directora de ‘Wonder Woman’ y ‘Wonder Woman 1984‘, anunció junto con la actriz Lynda Carter que ya se encuentran trabajando en la tercera entrega de la valiente superheroína. “Estamos muy emocionadas con Wonder Woman 3. Gal Gadot es la persona más ocupada del mundo con ahora tres niños pequeños y filmando, está tan desanimada por no poder estar aquí. Pero las tres estamos muy emocionadas con la película“, expresó la directora. Recordemos que Carter interpretó al personaje de Asteria en la segunda parte de esta franquicia y fue la Wonder Woman original en los años 70.

Este anuncio sorprendió a Lynda Carter, quien no pudo contener la emoción al formar parte nuevamente de esta trilogía. “Quién habría pensado que a estas alturas de mi vida se me presentaría este regalo? Y eso es genial“, destacó la actriz estadounidense.

Cabe destacar que los fanáticos ya sabían sobre la participación de Lynda Carter en esta próxima entrega, dado que al final de los créditos de ‘Wonder Woman 1984‘, la actriz personifica a Asteria, una de las más grandes amazonas que se mantuvo escondida en el mundo humano. Mediante este personaje es que Diana Prince consigue la armadura del Águila Dorada.

Por los momentos, no se conocen mayores detalles sobre ‘Wonder Woman 3’, pues no se sabe ni su fecha de estreno, quién encabezará el reparto ni mucho menos el título de la película, lo único que se reveló con anterioridad es que Patty Jenkins pondrá en marcha este proyecto después de que culmine el rodaje de Star Wars: Rogue Scuadron (2023). De ese modo, los fans de DC Comics no verán en la gran pantalla a esta superheroína sino hasta 2024.

Asimismo, también se dio a conocer que el actor Chris Pine, quien personificó al oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en las dos últimas películas, Steve Trevor, no regresará a la tercera entrega porque tanto Diana como Steve tuvieron un final definitivo en la secuela. “Creo que la historia de Steve ha terminado“, confirmó el actor Chris Pine en una entrevista con Entertainment Tonight.

La gran pregunta que comenzaron a hacerse los fans es acerca de qué época abarcaría la trama en general, pues muchos consideran que podría ambientarse en el presente, 40 años después de los acontecimientos ocurridos en ‘Wonder Woman’ 1984.

