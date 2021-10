Esto respondió Marjorie de Sousa luego de que Alicia Machado arremetió en su contra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De la greña… así es como andan Marjorie de Sousa y Alicia Machado.

Y eso que aún no se han visto cara a cara, pero las dos venezolanas se están haciendo pedazos a través de declaraciones en diferentes medios.

Todo comenzó cuando a la Miss Universo 1996 se le ocurrió abrir la boca cuando participaba en el reality ‘La Casa de los Famosos’ para criticar a su compatriota porque le impide a Julián Gil ver al hijo de ambos.

“Me parece de muy mala leche lo que ella hace. No le quitas el derecho a tu hijo de tener un padre, así sea lo que sea… La bajeza más grande que puede cometer una mujer es querer dañar a un hombre o tener a un hombre a cambio de un hijo“, comentó la Machado.

Las declaraciones de la ex reina de belleza no le cayeron nada bien a la venezolana que participó en la telenovela ‘La Desalmada’.

“Creo que uno no puede opinar de la vida de los demás porque no sabes lo que pasa cada ser humano. Le deseo lo mejor a toda la gente que intenta desprestigiarte de alguna forma, pero no hay que olvidar que nadie sabe los zapatos que me tocó ponerme y todo lo que me tocó hacer para salir adelante, yo la bendigo.

“Cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí lo tomaré en cuenta y haré caso y cuando son cosas que no me importan, pues anda, dale, me retiro“, respondió De Sousa a su compatriota.

“Si te enganchas, pierdes, y estamos en un proceso de aprender y de avanzar, entonces si te enganchas, retrocedes, y yo no estoy para eso. Demasiado he vivido para amargarme por tonterías”, finalizó.

