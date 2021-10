“Sueño hecho realidad”: primera hispana que llega a ser teniente en la historia del cuerpo de bomberos de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Joann Díaz se convirtió hoy en la primera teniente latina en los 156 años de historia del cuerpo de bomberos de Nueva York (FDNY).

Creció entre Puerto Rico y El Bronx. Curiosamente la vocación de Díaz fue inspirada en un espectáculo de Broadway que disfrutó hace mucho tiempo. “Cuando era niña, recuerdo haber visto la obra ‘Annie Get Your Gun’ y la canción ‘Anything You Can Do (I Can Do Better)'”, relató la veterana bombero al Daily News, en vísperas de su revolucionaria promoción. “Y eso siempre se quedó conmigo. Crecí admirando a las mujeres que desafiaban las probabilidades y sentí que estaba destinada a hacer lo mismo”.

Díaz, de 43 años, recibe hoy oficialmente su ascenso en una ceremonia del FDNY dirigida por el comisionado Daniel Nigro, entre 112 bomberos promocionados en el “Christian Cultural Center” de Brooklyn.

Está emocionada tanto por el desafío de su nuevo trabajo como por la mayor diversidad en el Departamento de Bomberos desde que comenzó su carrera el 14 de septiembre de 2003. “Yo era la única cuando llegué al trabajo, la única mujer hispana”, recordó de sus primeros días como bombero de El Bronx para FDNY Engine 79, Ladder 37 y Battalion 27. “Y una de sólo 27 mujeres. Es muy emocionante y estresante, y estoy lista para demostrarles a mis compañeros que las mujeres son capaces de trabajar como tenientes e inspirar a otros a avanzar en el departamento”.

No se siente resentida por la cuesta arriba. “La camaradería que he experimentado como miembro del departamento y como la primera mujer hispana ascendida a teniente es como un sueño hecho realidad, gracias al apoyo de mi familia, mis hermanos en Ladder 37 y mis mentores”, afirmó Díaz, madre de tres hijos.