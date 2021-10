Sin piedad: video captó patadas a anciano de 85 años en el suelo durante robo violento en Nueva York

Un anciano de 85 años fue asaltado violentamente cuando ingresaba a su casa en El Bronx (NYC).

Un video de seguridad captó el dramático ataque sucedido el martes alrededor de las 11:35 p.m. afuera de la residencia de la víctima cerca de Cannon Place, dijeron las autoridades. Según el reporte policial, el sospechoso se bajó de un auto y tenía una pistola cuando se acercó al anciano que intentaba entrar a su casa y le exigió dinero.

Cuando la víctima se negó, el sospechoso lo pateó y lo hizo caer al suelo. Luego robó la billetera del hombre, que tenía $50 dólares en efectivo y varias tarjetas de crédito.

El sospechoso huyó hacia el oeste en Cannon Place en el mismo sedán gris de cuatro puertas en el que arribó como pasajero. La víctima sufrió una lesión leve en la rodilla y fue atendida por paramédicos (EMS) en la escena, detalló Pix11.