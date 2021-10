Falleció a los 66 años el actor estadounidense Peter Scolari a causa del cáncer

El mundo del cine está de luto. Hace pocos minutos el portal Deadline reveló que Peter Scolari, actor de televisión y teatro, falleció esta mañana a los 66 años después de una lucha contra el cáncer por dos años. Scolari saltó a la fama junto a Tom Hanks en la exitosa comedia televisiva ‘Bosom Buddies’, interpretando el personaje de Henry Dumond.

Posteriormente, el actor incursionó en el mundo de la actuación tanto en la gran como pequeña pantalla durante 43 años y en ese tiempo Peter Scolari catapultó una carrera actoral bastante admirable, teniendo en su haber tres nominaciones a los Premios Grammy por su trabajo en ‘Newhart’, y además, ganó un Primetime Emmy en el 2016 gracias a su enigmático papel como Tad Horvath en la serie de HBO ‘Girls’.

Además de ser recordado por su trabajo en ‘Bosom Buddies’, lo cierto es que Peter Scolari también será renombrado por sus papeles en las exitosas series ‘Murphy Brown’ (1998) y ‘The Good Fight (2017). Cabe resaltar que Peter Scolari se introdujo por mucho tiempo en el mundo del teatro, teniendo un papel en Broadway en los musicales ‘Hairspray’ (2003), ‘Lucky Guy’ (2013) junto a Tom Hanks y ‘Wicked’ (2016), así como también participó en las obras de teatro ‘Sly Fox’ (2004), Magic/Bird (2012) y ‘Bronx Brothers’ (2014).

Muchas celebridades que tuvieron el honor de trabajar con Peter Scolari en sus películas o series, expresaron sus condolencias tras haberse dado a conocer el fallecimiento del actor de 66 años. Una de las primeras en hacer esto fue la actriz Julia Duffy, quien fue la coprotagonista de la serie ‘Newhart’ y publicó una foto de ambos actores en su cuenta de Twitter, quien compartió la foto acompañado con el título: “No hay mejor pareja”

Harvey Fierstein, amigo cercano del actor y coprotagonista de la serie musical ‘Hairspray’, le envió un mensaje a su fallecido amigo mediante un tweet en su cuenta de Twitter.

“Es triste saber ver la noticia de que Peter Scolari perdió su batalla contra el cáncer. No había un hombre más dulce en el planeta. Actuamos juntos en Hairspray durante un tiempo y siempre fue un placer total. Adiós, querido Peter” Harvey Fierstein

Robert King, co-creador y showrunner de 'Evil', escribió varios tweets en homenaje a Scolari, elogiando su capacidad para realizar y dar vida a piezas de trabajo: "Siempre tomó una escena de nada y encontró diferentes formas de darle vueltas pausas extrañas que lo hicieron saltar", expresó.