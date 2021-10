La esposa de un oficial que lo asesinó a tiros en Alabama es condenada por homicidio involuntario

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fue el pasado 2 de mayo de 2019 que los ánimos entre Stephanie Keller y el oficial Andrew Wade ‘Andy’ Kimbrel se elevaron durante una pelea doméstica en Alabama que terminó entre disparos y un asesinato.



Informes oficiales dieron a conocer en su momento que el tiroteo ocurrió en la entrada del apartamento de la pareja ubicado en Gardendale donde no sólo estaban ellos, sino sus dos hijos adolescentes.



Según Stephanie Keller, al momento de la pelea tomó la pistola de su esposo y se accionó accidentalmente; una de las balas entró directamente a la cabeza del oficia, quien murió al día siguiente de la pelea en el Hospital de UAB por herida de bala.



La esposa del oficial ‘Andy’, como le decían sus compañeros de cariño, fue acusada de asesinato intencional y la tarde del viernes 22 de octubre un jurado llegó a un veredicto: la acusada enfrentará de 10 a 20 años de prisión por haber usado un arma de fuego y haber ocasionado la muerte de su esposo.



El juez de circuito de condado de Jefferson, Alaric May, fijó la sentencia para enero de 2022 y fue puesta en prisión preventiva a la espera de la sentencia.



Los encargados de procesar el caso, Breland y Will McComb, se dijeron satisfechos con la decisión del jurado: “Nos gustaría agradecer al jurado por su tiempo y reflexiva deliberación. También estamos felices por la familia de Andrew Kimbrel y esperamos que esto (la sentencia) puede ayudarles a cerrar un ciclo”.



Asimismo, aseguraron que no fue un caso fácil de llevar, al contrario, sin embargo, saben que el jurado tomó la mejor decisión y respetan su veredicto.



En tanto May, el juez que presidió señaló antes de leer el veredicto que en este caso “No hay ganadores. Es una situación trágica”.



En tanto la defensa de Stephanie Keller asegura que la muerte del oficial no fue planeada, sino accidental, lo que lleva a su clienta a merecer un castigo menor, pues también para ella ha resultado trágica la muerte de su esposo.

