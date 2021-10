Video: Así denfendía Inés Gómez Mont su mansión en Acapulco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora Inés Gómez Mont no solo cuenta con varias propiedades en Estados Unidos, también tiene y ha tenido casas de lujo en México, su país natal.

En estos días diferentes medios de comunicación han compartido las excentricidades a las que accedía Gómez Mont, esto desde que fue acusada por las autoridades mexicanos y posteriormente la Interpol emitió una ficha roja para que ella y su esposo sean buscados.

Más allá de mansiones en Florida, California o Nueva York, la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga tiene una mansión en San Francisco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, y tuvo hace varios años una residencia vacacional en Acapulco.

Aunque la casa de Acapulco ya fue vendida, vale la pena recordar una escena que protagonizó la presentadora hace más de 10 años en el programa televisivo “Venga la Alegría” de Televisión Azteca.

En dicho programa Gómez Mont contó que el papá de Belinda, Ignacio Peregrín, estuvo viviendo en la casa durante todo un año sin cancelar ni un solo peso. Según ella el trato era que él estuviera un fin de semana y luego comprara la propiedad.

El caso llegó a denuncia, pues Peregrín no accedía a pagar una mensualidad ni llegar a otro tipo de acuerdo.

“Mi intención no era llegar a esto, era simplemente que me pagaran un dinero que se me debía y lo que más me enoja es la actitud del señor, porque el señor dice que como se hizo público, que fueron las condiciones que él, su abogado y su contador me ponen. A mí nadie me pone condiciones, para empezar, si yo quiero hacerlo público o no. El dinero se debe y usted es un estafador, así de sencillo”, dijo Gómez Mont, quien en ese momento era esposa de Javier Díaz.

El caso, del cual la presentadora dio pruebas, fue resuelto a través de la intervención de la cantante Belinda.

