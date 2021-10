Mike Evans regaló el balón del touchdown 600 de Tom Brady y Tampa Bay tuvo que negociar con el afortunado fanático

Este domingo, Tom Brady alcanzó los 600 pases de anotación en la NFL, cifra única en la historia. Y el ovoide con el que agigantó su leyenda estuvo cerca de irse a casa de un fanático por culpa de Mike Evans, ala cerrada que recibió el pase para la anotación y que le regaló el balón a un fanático para celebrar.

Cuando Brady y la organización se enteraron, un miembro del staff corrió hacia la parte más baja de las gradas, sitio en el cual se ubicó el fanático, para negociar con él y recuperar el ovoide.

Evans, quien acostumbra a regalar los ovoides que terminan en la zona de anotación, lo hizo como de costumbre en la última jornada, sin saber que estaba entregando el pase de anotación 600 en la carrera de Tom Brady.

El trato final al cual llegó la organización con el fanático fue el siguiente:

Dos camisetas firmadas y un casco de Tom Brady.

Una camiseta firmada de Mike Evans, así como su calzado de juego.

$1,000 dólares de crédito en la tienda de los Tampa Bay Bucaneers.

Dos boletos para lo que resta de temporada, así como para la temporada 2022/2023.

Kennedy se hizo viral luego de devolver el balón y fue entrevistado por el canal oficial de la NFL. Allí contó que no tenía idea de que había recibido el “balón 600” por parte de Evans, pero que nunca lo habría vendido. Además, no se fue temprano del partido “porque no quería esperar por un Uber“.

Agregó que le gustaría jugar golf con Tom Brady como “parte del pago”.

Tom Brady y un gesto de campeón

Cerca del final del partido, para cerrar una jornada histórica en su carrera y en su vida, el mariscal de campo más galardonado de la historia se acercó a un chico que sostenía una pancarta que decía lo siguiente: “Tom Brady me ayudó a vencer un tumor cerebral“.