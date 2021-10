“Mi hija de 2 años no conoce a Santa Claus ni al conejo de Pascua porque no quiero mentirle”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las nuevas generaciones de padres tienen a la mano mucha información sobre la crianza de los hijos que quizá sus padres no tuvieron, así que los estilos familiares son ahora muy variados y diversos. Para muestra un botón: una madre compartió que ha decidido ser muy honesta con su hija, a tal punto que la niña de 2 años no conoce a Santa Claus ni al conejo de Pascua porque no quiere mentirle.

Una mujer británica identificada como Charlotte compartió su experiencia como hija y ahora como madre en torno a lo que ocurría con Santa Claus en casa. “Nunca recibí nada que tuvieran otros niños. Realmente me afectó y me hizo creer que Santa se había olvidado de mí. No quiero que mi hijo crea eso. Quiero poder tener una relación abierta y honesta con ella. No quiero que se sienta excluida”, le narró al sitio especializado Kidspot.

Charlotte asegura que Navidad es su día favorito del año, pero prefiere mostrarle a su hija cómo disfrutar la alegría de un día tan especial en lugar de sentirse triste al abrir los regalos. De hecho, tomó la decisión de no mentir a su hija respecto a estos personajes de fantasía mucho antes de quedar embarazada y, ahora que su hija tiene 2 años, sólo ha reafirmado su posición.

Hasta el momento, la forma de evitar que su hija conozca a estos personajes es simplemente no mencionar a Santa Claus, al conejo de Pascua o al hada de los dientes, pero le preocupa que en un futuro la niña se sienta excluida cuando su contacto con otras personas se acreciente. ”Pero al mismo tiempo, creo que le resultará emocionante saber un secreto que la mayoría de los niños desconocen. Y si la gente todavía tiene un problema, entonces ese es su problema, no el mío”, asegura.

“Esta Navidad, tendrá regalos y sus medias como todos los demás, pero en lugar de que sean de Santa, sabrá que le compramos esas cosas”, explica la mujer británica. “Con suerte, al hacerlo de esa manera, entenderá que trabajamos duro por sus regalos y tendrá más aprecio que si algún hombre se los hubiera dado”, agrega.

La madre afirma que se ha informado profundamente sobre qué tan positivo es ser honesto con los hijos y “por lo que leí, es mejor ser honesto”, afirmó.

