Así contestó Tania Ruiz tras polémico video junto a Peña Nieto donde le gritan “ratero”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“El ratero ya se va…”, se oye gritar a una mujer al exterior del Hotel de la Ville, en Roma, Italia, de donde salía Enrique Peña Nieto acompañado de su novia, Tania Ruiz.

Este polémico hecho quedó registrado en un video que le dio la vuelta a la red, mismo al que Tania reaccionó a través de sus redes sociales con una reflexión que fue tomada por muchos como una forma de responder a los señalamientos de los que estaba siendo objeto.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme”. Tania Ruiz

En un mensaje más, añadió que ella está dedicada a ser feliz y no complacer a nadie.

“Cada quien ofrece lo que tiene. Yo vine a esta vida a ser feliz y no complacer a nadie, poder hacer lo mejor por alguien. Sabemos lo que somos y tú eres una gran persona y solo enfócate en ver lo positivo. Si no puedes ser feliz con pocas cosas, menos con muchas cosas. Quiere lo que tienes”, señaló. View this post on Instagram A post shared by Agencia México (@agenciamexico)

Fue el pasado fin de semana que la modelo cumplió 34 años, por este motivo se fue a celebrar con el expresidente de México a Roma, aunque no todo salió como esperaban puesto que, al salir del lujoso hotel, Enrique recibió gritos e insultos que él y su novia no pudieron evitar escuchar. View this post on Instagram A post shared by RC Radio Oficial 107.7 (@rcradio_oficial107.7)

SIGUE LEYENDO: “Mi novio hermoso”: Tania Ruíz dedica amoroso mensaje a Peña Nieto por su cumpleaños 55

– Bad Bunny figura entre los elegidos para aparecer en el ‘Astroworld Festival 2021’ de Travis Scott

– Christian Nodal consigue recuperar el anillo que le ‘robaron’ en uno de sus conciertos