Un padre de Millbrook admite haber hecho daño a su hijo por su llanto excesivo

Marterrius C. Moore de Millbrook está siendo acusado de abuso infantil agravado en un caso que involucra a su hijo de dos meses de nacido.



Según datos oficiales, el hombre de 22 años admitió haber hecho daños a su bebé en varias ocasiones debido al excesivo llanto del pequeño.



Según los registros de la cárcel del condado de Elmore, Marterrius C. Moore estuvo ahí el pasado lunes y no tuvo derecho a fianza. Además de no contar con un abogado para que lo representara.



Después de que Marterrius C. Moore admitió al Departamento de Policía de Millbrook haber agredido a su hijo, el pequeño fue llevado al hospital de Montgomery para recibir tratamiento oportuno, sin embargo, debido a la severidad de los golpes, fue trasladado al Children’s Hospital en Birmingham.



Tras varios análisis, el Children’s Hospital en Birmingham informó que el bebé no sólo sufría un traumatismo craneoencefálico severo, sino que tenía múltiples lesiones en su cuerpo, así como varios huesos fracturados.



Un funcionario del hospital que fue identificado como Johnson reveló que este caso le rompió el corazón: “En mis 33 años en la aplicación de la ley he visto demasiadas cosas horribles de las que podría hablar. Cosas que no puedes borrar de la memoria. Cosas de las que no hablar y que incluso no vas a casa y compartes con tu familia”.



Asimismo, señaló que, pese a que los actos de abuso son recurrentes, nunca se ha podido acostumbrar a ellos: “No me importa cuántas cosas horribles veamos, nunca te vas a acostumbrar a ver niños o ancianos abusados de esta manera, si lo haces definitivamente llegó la hora de considerar la jubilación”.



Como padre y abuelos lamentó que existan niños abusados: “No tengo palabras para describir a una persona que cauda daño intencionalmente a un niño. Como padre y abuelo, mis oraciones están con este (bebé de dos meses) y con todos los niños que son víctimas de abuso”.



En tanto, los médicos del Children’s Hospital en Birmingham dieron a conocer que las declaraciones de Marterrius C. Moore sobre cómo resultó herido su bebé de dos meses no explicaba bien el nivel de lesiones que éste presentaba.

