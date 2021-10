‘Piojo’ Herrera sobre el fracaso de Solari en Concacaf: “Hay equipos muy exigentes y sin duda América es uno, exigen títulos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nuevo monarca de la Concacaf Liga de Campeones son los Rayados de Monterrey, máximo rival de los Tigres UANL, y el técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera analizó lo que significa dirigir al América y los exigentes que son con los entrenadores.

Un gol solitario de Rogelio Funes Mori al minuto 9 sirvió para que los regiomontanos alzaran otro torneo continental a expensas de las Águilas de Santiago Solari. Precisamente el ‘Piojo’, técnico de Tigres, tuvo su mensaje entre líneas para el ‘Indiecito’.

“Hay equipos que te exigen ganar y América es uno de esos, puedes hacer grandes torneos. De 10 torneos llegué a nueve a semifinales y en cuatro a finales y el primero que llegué a cuartos me echaron, hice 32 puntos. Hay equipos muy exigentes y sin duda América es uno, exigen títulos, cuando llegué ahí Beenhakker hizo cosas muy importantes, jugó lindo pero no ganó nada y a todos les gustaba, pero si no ganas nada no pasa nada”, destacó el ‘Piojo’ en rueda de prensa.

Como entrenador de Tigres, Herrera visualiza a Monterrey y América como dos grandes contendientes al título liguero.

“Vi un partido parejo porque al final América terminó encimando al Monterrey y no le saca el empate del milagro, más allá de la jugada polémica que no tiene nada que ver, Monterrey si se mete como se meta (repechaje o directo) va a ser un equipo fuerte, ya América ya está, nadie le va a quitar el liderato, candidatos van a ser, lleva un año sin perder en su casa”, apuntó.

Miguel Herrera sabe que el triunfo de Rayados le mete presión a él y a todo equipo porque la afición y la propia directiva felina quieren contestar a sus vecinos con otro título. Sin embargo, eso no lo detuvo para felicitar y reconocer el trabajo de Javier Agiuirre como DT en Monterrey.

“Me da gusto, es un gran amigo (Javier), me abrió las puertas cuando me quede fuera de Rayados y tuve las ganas de ver futbol y aprender en Europa, me recibió en el Atlético para platicar con él, tengo buena amistad con él y me da gusto por él, por lo que significa, me considero que me brinda su amistad y me siento honrado”.

