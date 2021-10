Tiroteo en gasolinera dejó tres heridos en Queens, Nueva York; pistolero captado en video está prófugo

NYPD está buscando a un pistolero no identificado después de que tres personas resultaron heridas a tiros afuera de una estación de servicio en Far Rockaway, Queens.

La policía divulgó ayer un video de vigilancia que muestra a un hombre poco antes de la 1:30 a.m. del domingo 24, acercándose a una estación de servicio en Beach Channel Drive y accionado una pistola contra varias personas que estaban afuera.

Tres hombres fueron baleadas: uno de 32 años en la ingle y ambos pies; uno de 35 herido en el pecho; y otro de 36 en el pecho y la ´pierna izquierda. El pistolero luego huyó a pie, acotó Fox News.

Las víctimas no identificadas de 32 y 35 años fueron hospitalizadas en estado crítico, aunque sus condiciones mejoraron desde entonces. El hombre de 36 años fue trasladado en transporte privado al Jamaica Hospital en condición estable. Se desconocen las razones del ataque y si los heridos conocían al pistolero.

Antes del tiroteo, las víctimas acababan de salir de una fiesta en otro lugar, pero eso no parecía estar relacionado con el ataque, dijeron fuentes policiales al New York Post.