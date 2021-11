Duro mensaje: Cristiano Ronaldo cree que la nueva generación no valora las cosas de manera suficiente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cristiano Ronaldo fue a Manchester a revivir viejas glorias y a demostrarle al mundo que con 36 años puede seguir compitiendo por ser el mejor. Empezó la temporada de la mejor manera y en su última entrevista manifestó que la nueva generación no valora las cosas como antes.

“Estoy feliz de estar de vuelta. Volví hace dos meses y estoy bien. Aún me estoy readaptando. De momento está yendo bien, aunque estaba muy nervioso. Es como si volviera a tener 18 o 19 años“, explicó en su conversación con DAZN.

CR7 es el futbolista más experimentado de la plantilla actual del Manchester United y mediante el ejemplo demuestra que es el más importante dentro de la cancha y el más disciplinado fuera de ella. Por eso, reflexionó sobre las nuevas generaciones del fútbol y en el mundo en general.

➤ ¿MVP de septiembre del Manchester United? Cristiano Ronaldo.

➤ ¿MVP de octubre del Manchester United? Cristiano Ronaldo.



Dos meses desde que regresó a casa, dos meses siendo reconocido como el mejor de Los Red Devils.



Simplemente El Bicho.



FICHAJE DE IMPACTO INMEDIATO. pic.twitter.com/hrvLBU6YW3 — Invictos (@InvictosSomos) November 2, 2021

“No critico a nadie. Ese no es mi papel (…) No me refiero solo al fútbol. Esta nueva generación (la del 90 al 95, aproximadamente) ve la vida, el fútbol y los problemas de forma diferente”, reflexionó. “Recuerdo que era difícil jugar con el United o con la Selección. Hoy las cosas son más fáciles y ellos no lo valoran lo suficiente”, agregó.

Él está dispuesto a guiar, aconsejar y apoyar a cualquier joven que tenga a su alrededor y tenga las ganas de hacer las cosas bien. Para eso deben mostrarle interés, cosa que ahora casi no ve: “Tiene que salir de ellos, especialmente de los jóvenes”.

Para cerrar, dejó claro a qué fue al Manchester United: “Estoy aquí para ayudar al club a ganar títulos. No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos, si es posible”.

