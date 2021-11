Sin “trampas”: Atlanta Braves le ganó la Serie Mundial a los Houston Astros con cubano Jorge Soler como héroe del título [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sin secretos, trampas o atajos también se gana la Serie Mundial, y los Atlanta Braves lo demostraron: con bateo oportuno y pitcheo de élite vencieron en el sexto juego (7-0, serie 4-2) a los Houston Astros para convertirse por cuarta vez en campeones de MLB. El cubano Jorge Soler abrió la lata y guió a los dirigidos por Brian Snitker al título.

En la tercera entrada, con el partido empatado a cero, dos outs en la pizarra, cuenta máxima y dos hombres en base, Soler despachó su tercer jonrón de la Serie Mundial, el más importante de su carrera. Lo celebró como debía, soltando el bate y haciendo señas hacia sus compañeros. Euforia total. 3-0 demoledor para Houston.

El bambinazo de Soler al venezolano Luís García empató el liderato de todos los tiempos de jonrones entre los latinoamericanos en una Serie Mundial.

Dansby Swanson siguió el ejemplo de Soler, aunque con un jonrón de dos carreras ante Cristian Javier. Igual de valioso, pues aumentó la ventaja a cinco carreras en la quinta entrada. Medio partido por delante y mucho terreno ganado. DansBYE!@LieutenantDans7 | #BattleATL pic.twitter.com/sbqBqlARJP— Atlanta Braves (@Braves) November 3, 2021

En la misma entrada, pero en contra de otro lanzador (Blake Taylor), Atlanta continuó haciendo daño y desmoralizando a su rival. Freddie Freeman dio un doblete remolcador que puso aún más cuesta arriba una posible hazaña de los locales. El destino lo estaban escribiendo, y no habría manera de borrarlo. 🗣️ #MVFree! #MVFree! #MVFree! @FreddieFreeman5 | #BattleATL pic.twitter.com/gmiEpGMeMt— Atlanta Braves (@Braves) November 3, 2021

Mientras que el bateo oportuno hacía su trabajo -dos jonrones con dos outs en la pizarra-, el pitcheo se comportó a la altura, como la mayor parte de la serie.

El abridor Max Fried lanzó seis entradas en blanco, permitiendo solo cuatro hits, y ponchando a seis rivales. Generó dos roletazos para doble play, los cuales hicieron mucho más sencilla su labor. Se convirtió en el primer lanzador en la historia en conseguir un partido semejante en un potencial juego para ganar la Serie Mundial.

.@MaxFried32 is the first starter ever to have 6+ Ks, 0 BB and allow 0 R in a potential #WorldSeries clinching game. pic.twitter.com/jyOdkX8ZIQ— MLB Stats (@MLBStats) November 3, 2021

Freddie Freeman apareció nuevamente para castigar: jonrón solitario que puso el definitivo 7-0 en el marcador. Era la séptima entrada, pero parecía ser la última. Nunca se vio a los Astros amenazar a la ofensiva. 🆓💣!@FreddieFreeman5 | #BattleATL pic.twitter.com/jIApQbaYWd— Atlanta Braves (@Braves) November 3, 2021

Tyler Matzek lanzó dos entradas limpias, permitiendo solo un hit y recetando cuato ponches. Altuve strikes out!



The Atlanta @Braves are officially 3 outs away from a World Series title. 👀 pic.twitter.com/vgdlMKTd4m— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 3, 2021

Will Smith completó la blanqueada en el último acto. El último out, ese que nadie quiere entregar, lo dio el cubano Yulieski Gurriel. For Atlanta.

For Braves Country.#ForTheA pic.twitter.com/UiL8UNV7MT— Atlanta Braves (@Braves) November 3, 2021

Jorge Soler: MVP de la Serie Mundial

El cubano Jorge Soler fue el héroe de Atlanta Braves en la Serie Mundial. Y sus batazos lo llevaron a convertirse en el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. El oriundo de La Habana bateó para .300, con tres jonrones, seis impulsadas y seis anotadas. Your #WorldSeries MVP: @solerpower12!#BattleATL pic.twitter.com/kggTZDwdr2— Atlanta Braves (@Braves) November 3, 2021

“Estoy muy emocionado. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí“, señaló tras recibir el premio y saber que era el segundo cubano en ganar el MVP de una Serie Mundial. El primero fue Liván Hernández en 1997, con los otrora Marlins de Florida.

Soler se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Bravos en batear tres cuadrangulares en una Serie Mundial. Se unió a Hank Aaron, Lonnie Smith y Ryan Klesko. Jorge Soler is the 4th player in @Braves history to hit 3 HR in a single #WorldSeries.



Hank Aaron, 1957

Lonnie Smith, 1991

Ryan Klesko, 1995 pic.twitter.com/Dx8Fpscpur— MLB Stats (@MLBStats) November 3, 2021