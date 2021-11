Kristen Stewart manifestó su deseo en interpretar a la antagonista en la próxima franquicia de James Bond

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El nombre de Kristen Stewart ha sido tema de conversación en los últimos días. Se supo que Kristen Stewart se comprometió con su pareja Dylan Meyer tras dos años de relación mediante una reciente entrevista al programa de radio estadounidense ‘The Howard Stern Show’, y además, la protagonista de ‘Twilight’ revolucionó las redes sociales con su interpretación como la Princesa Diana de Gales en la película ‘Spencer’, una producción cinematográfica dirigida por Pablo Larraín que ya se estrenó este viernes en Estados Unidos.

Ahora la actriz de 31 años quiso causar furor mediante unas declaraciones que ofreció al diario británico Daily Mail. Kristen Stewart reveló su deseo en interpretar a una chica Bond, pero no una cualquiera en especifico. Anhela integrarse a la próxima franquicia del Agente 007 personificando al interés amoroso del personaje que intentará seducirlo para después traicionarlo. Recordemos que hasta los momentos no se le ha encontrado un reemplazo a Daniel Craig, luego de que el actor terminara su ciclo como James Bond en su última película ‘Sin tiempo para morir’, y a la vez, comentó en entrevistas anteriores que su relevo no debería ser interpretado por una mujer.

“Por supuesto que participaría en una cinta de Bond, ¡oh sí! Me gustaría ser la chica Bond que luego resulta ser mala… la villana. Podría encarnar esas dos facetas. Nunca he hecho de mala, todavía. Me gustaría interpretar al bueno… Pero quizá necesito cambiarme de bando”. Kristen Stewart

Asimismo, Kristen Stewart reveló también en la entrevista a Daily Mail que su hipotético personaje comparte similitudes con el papel que interpretó la actriz francesa Eva Green en ‘Casino Royale‘, cinta que fue estrenada en 2006. Sin embargo, la celebridad de ‘Twilight’ elogió el trabajo ofrecido por la actriz francesa Lea Seydoux en las dos últimas cintas de la saga de Daniel Craig: ‘Spectre’ (2015) y ‘Sin tiempo para morir’ (2021), siendo esta actriz una de las mejores amigas de Kristen Stewart en la industria cinematográfica y con quien ha tenido el honor de compartir pantalla en varios filmes. “Lea es una de las personas más fascinantes que haya conocido nunca“, aseguró Stewart.

Kristen Stewart encabezó la cinta biográfica que retrata el lado más personal de la vida de la Princesa Diana de Gales en ‘Spencer’, la cual se perfila para recibir muchas nominaciones en la próxima temporada de los premios, y allí la actriz podría hacerse con su primer premio Óscar. ¿Podrá conseguirlo? Solo el tiempo lo dirá.

Sigue leyendo: