“No son unas cualquiera”: Estrella de la NBA confiesa lo difícil que ha sido tener dos novias a la vez

Lou Williams, base de los Atlanta Hawks, no solo es conocido por haber sido tres veces Sexto Hombre del Año (2015, 2018 y 2019) en la NBA, sino también por llevar una relación bigamia. No obstante, esto no ha sido una tarea sencilla.

Lou Williams tells me this season is probably his last season in the NBA. pic.twitter.com/rvMqe8GlNK — Taylor Rooks (@TaylorRooks) November 1, 2021

En una entrevista para Bleacher Report, el jugador de 35 años de edad anunció su posible retiro al final de esta temporada. Además, confesó lo difícil que ha sido mantener una relación sentimental con dos mujeres a la vez.

“Estaba decepcionado porque la historia tomó vida por sí sola y no pude controlar más la narrativa de la misma. La gente hasta inventó que eran hermanas y toda esa basura. ¡Eso es ridículo! ¿Me entendés? No me gustó la parte en la que no pude controlar lo que se comenzó a decir al respecto y cómo se veía desde afuera”, le dijo Williams a la periodista Taylor Rooks. This image proves why Lou Williams is the GOAT Sixth Man of the Year winner 😏 pic.twitter.com/sIwDLatlqf— NBA Memes (@NBAMemes) November 3, 2021

Bigamia de Lou Williams

El nacido en Memphis, Tennessee, mantiene un noviazgo con Ashley Henderson, a quien llama Blonde (rubia), desde hace más de una década. Ella es la madre de sus dos primeros hijos. View this post on Instagram A post shared by Lou Williams (@louwillville)

Tiempo después, cuando llegó a los Toronto Raptors en 2014, Williams empezó una relación al mismo tiempo con Rece Mitchell. A ella la bautizó como Brown (morena) y tuvieron un tercer hijo.

“Me resulta muy complejo convivir con las críticas y los comentarios infundado. Esas dos mujeres son las madres de mis hijos. No son unas cualquiera con las que he salido. Tienen gente pequeña corriendo alrededor y son responsables de esos niños. Entonces no me gustó las narrativas y hacia dónde se estaba llevando”, comentó el jugador.

Lou Williams sobre sus dos novias: "La gente piensa que son hermanas, pero son mis dos novias. No me gusta no poder controlar lo que se dice, esas mujeres son las madres de mis hijos, no son dos chicas con las que ando por ahí". pic.twitter.com/xUjTVC69Vt— TL 🏀 (@tirolibreNBA) November 2, 2021

Henderson y Mitchell admitieron que se llevan bien entre ellas; de hecho, en varias oportunidades se les ha visto en las gradas presenciando los partidos de su novio. Este hizo público el triángulo amoroso en 2015.

