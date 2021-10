Investigan los efectos de la marihuana en el rendimiento de una figura de la NBA

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Más allá de que no brille como una estrella, Alex Caruso es uno de los jugadores más carismáticos y queridos en la NBA. Tras quedar campeón con los Lakers de LeBron James, espera triunfar con los Chicago Bulls.

Hace unos meses, la policía de Texas A&M arrestó al basquetbolista debido a posesión de parafernalia de marihuana y drogas. Ambos son delitos menores, por lo que fue puesto en libertad tras pagar una fianza.

Un usuario de Reddit ha demostrado estadísticamente que Alex Caruso tiene una mejora de un 39% en su media de puntos en aquellos estados donde el uso de marihuana es legal ‼️



Presentó una mejoría de 5,21 a 7,18 puntos por partido pic.twitter.com/2Yu7S9y5H6 — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) October 13, 2021

En este sentido, un usuario de Reddit comprobó que el rendimiento de Caruso mejora cuando juega en ciudades que permiten el uso recreativo de marihuana. Esto podría hacer pensar a los Bulls cuando salgan de Chicago.

Este fanático, tal como reseñó el portal Sopitas.com, se dedicó a analizar el rendimiento del basquetbolista de 27 años, dependiendo de los estados en los que el uso recreativo de la marihuana es legal.

De acuerdo con la investigación, los puntos por partido de Caruso aumentan 37.8% en las ciudades donde se permite la marihuana recreativa. De esta forma, los puntos por partido del jugador mejoran: de 5.21 a 7.18. The preseason content we never thought we needed 😂



The Alex Caruso-James Harden duels in marijuana-legal and strip club-packed cities will be legendary 🔥 pic.twitter.com/KXED8h47W7— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 11, 2021

También puedes leer:

NBA: Temporada de Kyrie Irving peligra al no ser aceptado por los Brooklyn Nets

Michael Jordan paga $8 millones de dólares por un lujoso “capricho” (Fotos)