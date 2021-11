Danna Paola admite haber llorado por el embarazo de Evaluna “Yo me emocioné y lloré, lloré con la noticia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Danna Paola estrena al lado de Mau y Ricky su nueva colaboración musical con el sencillo “Cachito”. La mexicana y los venezolanos compartieron anécdotas detrás de cámaras del video clip y rieron con el sentido del humor de Ricky y la emoción de Mau a la hora de hablar del tema que ocupa el primer lugar en la familia Montaner: el embarazo de su hermana Evaluna.

Varios cambios de ropa, distintos colores de pelo, tacones, toda una producción para el look de Danna Paola que le jugó malas pasadas detrás de cámaras del videoclip.

“Yo me estaba enterrando en la tierra. En el video clip cuando estamos como los tres de naranja, yo traía unos tacones super finitos y todo eran montañas como de tierra, entonces todo el baile lo hice enterrada así, sin moverme para poder bailar”.

Así lo pasó la que fuera protagonista de la telenovela “Cachito de Cielo”, un significado distinto al que tiene la palabra en Venezuela.

“Cachito es cachito de jamón (en Venezuela), quedé mal como venezolano en no traerle un cachito de jamón para que lo probara”, dice Ricky sobre un plato típico venezolano, que es una especie de croissant con jamón dentro.

“No me lo han traído, voy por él guey y ya”, añade Danna.

Era imposible preguntarle a Mau por la ola de memes que ocasionó su reacción al embarazo de Evaluna en el videoclip de la canción “Indigo”.

“No me tengo que defender, lo que vieron es la verdad. Yo no creo que me hayan llegado tantos memes más en mi vida como en este momento. Ahí la gente vio quién soy, yo soy un tipo que no tiene vergüenza en llorar, no tiene vergüenza en mostrar quién soy y pues sí, lloré como un bebé y eso que no continuó la toma porque seguí, seguí llorando; o sea, eso fue una cosa como de quince minutos privados yo llorando.

“Ha sido muy hermoso, es como el ‘trending topic’ (el embarazo) ahorita en nuestra familia. Obviamente estamos todos consintiendo a Evaluna y ella es una tipa extremadamente fuerte, súper cool, y aparte hermosísima cómo se le ve la panza y cada momentico; o sea, cuando tú usas esta aplicación que te dice de qué tamaño más o menos está, cada vez que dice esta vez es un pimentón, ¡todos celebramos el pimentón!”, comparte Mau.

“¡Ay, qué lindo!”, reacciona Danna. “Agarramos un pimentón, le da pecho”, dice bromeando Ricky mientras todos ríen a carcajadas.

“No, yo quiero decir que se ve hermosa, es una bendición enorme, de verdad, yo me emocioné y lloré, lloré con la noticia también, es que es bellísimo”.

