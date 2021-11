Podrían exhumar restos de Octavio Ocaña por irregularidades en la investigación sobre su muerte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por tantas irregularidades que ha presentado la investigación sobre su muerte, ahora ha trascendido que los restos de Octavio Ocaña, intérprete de “Benito” en la serie de televisión, “Vecinos”, podrían ser exhumados.

Así lo sugirió en una entrevista para la revista TVNotas un alto mando de la Fiscalía que solicitó el anonimato, resaltando que las distintas versiones que han surgido sobre el asesinato podrían culminar en la exhumación del cadáver de Octavio.

“Las investigaciones continuarán, seguirán citando a los testigos, a los implicados, a la familia, y cabe la posibilidad de que exhumen el cuerpo; sin embargo, la fiscalía mantendrá su versión y hará todo lo posible para que se dé carpetazo”, reveló el elemento de la FGJEM.

Ante esta posibilidad para poder continuar con las indagatorias correspondientes, Octavio Pérez, el padre del actor, expresó a la prensa:

“Yo creo que no es necesario, las pruebas ahí están, las cámaras ahí están, no lo permito, solo que pasen por mi cadáver. Ya mi hijo está descansando, mi hijo no es experimento de nadie, está claro, lo digo en serio, ya mi hijo está descansando”, sentenció.

Pérez ha manifestado en diversas ocasiones que buscará hasta la última instancia para que se esclarezca lo que sucedió con su hijo y se haga justicia, y estaría dispuesto a acceder a esta práctica solo si intervienen autoridades de Estados Unidos, porque ya no confía en las mexicanas.

“Si viene alguien de afuera soy capaz de exhumar el cuerpo, pero alguien de fuera, no a ninguno de aquí. Si viene un perito del FBI y me dice: ‘adelante, pero necesito exhumarlo’, te lo juro que lo hago, pero uno de aquí, cómo voy a confiar en ellos, ya no confío en nadie de esa gente”, declaró.

Además, arremetió en contra de las personas que exhibieron las imágenes del cuerpo de su hijo en la morgue, señalando que algunos integrantes de las autoridades no tienen ética, ni respeto hacia el dolor de la familia.

“Hablo del Estado de México, cómo es posible que un forense haga su trabajo y de repente lo comparta, eso es íntimo”, dijo.

El pasado 29 de octubre Octavio Ocaña fue parte de una persecución policial, la cual culminó en un choque luego de que el actor se disparara en la cabeza accidentalmente, perdiendo así la vida a tan solo unos días de que cumpliera 23 años de edad.

