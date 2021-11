Thanksgiving 2021: las 6 guarniciones con más calorías

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Photo by Jed Owen on Unsplash / Unsplash

Las celebraciones de fin de año están a la vuelta de la esquina y una de las favoritas de todos es el día de Acción de Gracias, es un momento para reunirnos con nuestros seres queridos, apreciar todo lo que tenemos (sobre todo después de una muy complicada pandemia) y por supuesto, ¡comer comida deliciosa! La propuesta de platillos tradicionales es extensa, si bien existen algunas opciones clásicas como el icónico pavo y la ensalada de nuez con arándanos, que son opciones increíblemente saludables por sus beneficios nutricionales. No es ningún secreto decir que muchas guarniciones están lejos de ser buenas para la salud y el peso corporal, la principal razón es su alto contenido calórico, en grasas saturadas, azúcares, harinas y más. Con base en ello, nos dimos a la tarea de recopilar las 6 guarniciones de Thanksgiving más insalubres y que en realidad siempre será mejor evitar.

Si bien es importante disfrutar de las vacaciones y las delicias que las celebraciones navideñas traen, también es recomendable ser cautelosos con las porciones y apostar por las versiones más saludables de algunas de las guarniciones más tradicionales. Este es un punto especialmente importante para aquellas personas que sufren de alguna condición de salud particular como es el caso de diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, hipertensión y otras. Ahora bien, comer de todo y disfrutar de la vida es parte de un estilo de vida saludable. De tal modo que consumir ocasionalmente alimentos que no son tan saludables, no nos hace insalubres; sin embargo se puede comer bien y al mismo tiempo tener objetivos claros de salud. De cierta manera no solo se trata de lo que comemos en un día en particular, es más bien cómo vivimos y nos alimentamos la mayoría de los días.

De cualquier manera si estás cuidando tu peso y salud por cualquier cuestión, estas son las guarniciones más calóricas de la temporada. Además, recuerda que siempre existen alternativas saludables como las proteínas, las ensaladas con abundantes verduras, los vegetales al vapor y las recetas con sustitutos más saludables y nutritivos.

1. Sweet Potatoe Casserole

Si bien es cierto que la cazuela de camote se suele preparar de diferentes maneras y aunque de modo general el camote es un vegetal increíblemente nutritivo y saludable, este platillo se encuentra en la lista de las peores guarniciones de temporada. La razón principal es que se trata de un plato que contiene mucha azúcar morena y una cobertura grande y esponjosa de malvaviscos. Con tanta azúcar las calorías se elevan rápidamente, esto sin mencionar que se trata de un platillo que puede causar picos de glucosa en sangre. La buena noticia es que es posible disfrutar de los sabores de este platillo, siempre y cuando se minimicen los azúcares agregados. De acuerdo con los expertos en nutrición una buena recomendación es condimentar los camotes con solo una cucharada o máximo dos de azúcar o jarabe de arce puro, agrega especias de temporada como canela, nuez moscada y jengibre. Y claro, es un hecho que puedes deshacerte de la cobertura de malvaviscos y cambiarla por nueces picadas crujientes ricas en grasas saludables. Recuerda que de manera natural, los camotes ya son dulces, así que déjalos ser la estrella.

2. Mac and cheese

Probablemente muchos de nosotros seamos fanáticos del Mac and Cheese, la verdad es que es una de las guarniciones más antojables y reconfortantes de todos los tiempos y una opción muy popular en los menús de Acción de Gracias ¿La mala noticia? Es un platillo absurdamente calórico, en general cualquier cosa cargada de queso, crema y mantequilla no es lo mejor para la salud y el peso. Además, brilla por su contenido en grasas saturadas, que suelen afectar la salud cardiovascular. Apuesta por disfrutar de una porción muy pequeña o si eres el encargado de llevar este platillo a la celebración, existen muchas formas de potenciar su contenido en nutrientes y disminuir el contenido calórico sin sacrificar el sabor. Agrega a escondidas verduras en puré como el camote y la calabaza en lugar de un poco de crema, selecciona los quesos más potentes como el cheddar fuerte, que tiene más sabor y con ello podrás utilizar menos. Incluso puedes cambiar la pasta por una opción de trigo integral o sin gluten.

3. Rellenos

Es cierto que existen diferentes tipos de rellenos, se trata de una de las guarniciones más versátiles de Acción de Gracias. Sin embargo, las opciones de caja son una muy mala alternativa ya que contienen muchas calorías, grasas y sobre todo sodio. La buena noticia es que es fácil elaborar un relleno casero saludable, que contenga ingredientes frescos y de temporada, además de un sabor delicioso. Utiliza ingredientes como pan integral, caldo bajo en sodio, cebolla, apio, manzanas, zanahorias, hierbas frescas y especias, el resultado final será una guarnición sorprendentemente llena de fibra y nutrientes. View this post on Instagram A post shared by Best Recipe Box (@bestrecipebox)

4. Gratín de papas

Probablemente las papas son uno de los ingredientes favoritos de las guarniciones de Thanksgiving y aunque se trata de un vegetal saludable, la realidad es que solemos combinarlas con ingredientes que aumentan su contenido en grasas, calorías y sodio. Esto sumado a su contenido natural en carbohidratos. Los responsables de volver al gratín de papas un plato no tan recomendable, son la crema, la mantequilla, la sal y el queso. Apuesta por crear un plato más saludable con algunos sencillos ajustes: cambia la crema entera por leche baja en grasa, reduce el uso de mantequilla, cambie un poco de sal por más condimentos y hierbas, o elige un queso lleno de sabor que te permita omitir el uso de otros ingredientes calóricos. View this post on Instagram A post shared by Emil Kurt Platzer Möller (@platzermoller)

5. Salsa de arándano

No existe salsa más tradicional y representativa de la cena de Acción de gracias que la famosa e inigualable salsa de arándanos, la realidad es que se trata del acompañante perfecto del pavo y otras delicias. Sin embargo, en muchas ocasiones por prisas solemos apostar por las versiones en lata las cuales suelen estar cargadas con jarabe de maíz de alto contenido de fructosa. Si bien, las variaciones caseras a menudo pueden tener una taza o más de azúcar, siempre podemos ajustar la recta y hacerla mucho más ligera y saludable. Utiliza una bolsa de arándanos y agrega la mitad de la cantidad de azúcar (o reemplácelo con miel), agua y ralladura de naranja. El resultado final será una salsa libre de azúcares añadidos y conservadores y lo mejor de todo, igual de deliciosa. View this post on Instagram A post shared by My Favorite F Word (@_myfavoritefword)

6. Puré de papa

Para muchos no existe la Noche de Acción de Gracias sin puré de papá en la mesa, es una de las guarniciones más reconfortantes, cálidas y disfrutables de todos los tiempos ¡Ideal para el otoño! Y además va de maravilla con todo tipo de platillos, es de lo más versátil. El problema es que se suele elaborar con mucha mantequilla, crema, tocino, sal y en algunos casos quesos, que lo hacen calórico y bastante pesado. La buena noticia es que puedes crear una versión más light que te permita disfrutar de los beneficios de las papas, ajusta la receta calórica y utiliza poca mantequilla, leche baja en grasas, pimienta y hierbas. También, un gran consejo es dejar las cáscaras de las papas para aumentar su contenido en fibra y magnesio, y así crear un puré más salvaje. View this post on Instagram A post shared by 𝘍𝘰𝘰𝘥 𝘣𝘭𝘰𝘨𝘨𝘦𝘳 (@motherhoodwithmary)

