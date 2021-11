Adele temía rehacer su vida sentimental tras su divorcio con Simon Konecki, pero ahora el amor florece en su vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras su dolorosa separación de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, Adele tuvo muchas dudas y temores sobre su, por otro lado, claro deseo de rehacer su vida sentimental. La intérprete ha asegurado ahora que ella estaba por la labor de conocer gente nueva y disfrutar de alguna que otra cita sin ataduras, pero lo cierto es que se resistía a llevar ciertas interacciones a un nuevo nivel por su miedo a que su potencial interés amoroso acabara traicionándola.

La estrella de la música es más que consciente de su fama planetaria y, asimismo, de cómo funcionan determinadas revistas del corazón y los tabloides más sensacionalistas de su Reino Unido natal, sin olvidar el acoso de los paparazzi. Por eso, a Adele le aterraba la perspectiva de que aquellos que acabaran conociendo algunas de sus intimidades pudieran lucrarse luego con una jugosa exclusiva.

Afortunadamente, todos aquellos que tuvieron la suerte de descubrir a la Adele más transparente y espontánea se comportaron con total lealtad. “Todo el mundo es alguien o todo el mundo quiere ser alguien. La verdad es que yo he tenido mucha suerte de que nadie haya vendido ninguna historia sobre mí. Sentía que esa posibilidad era muy real y me limitó mucho”, se ha sincerado la artista británica en conversación con la revista Rolling Stone.

La diva disfruta estos días de una discreta y gratificante relación sentimental con Rich Paul, un reputado agente de deportistas que administra las carreras de, entre otros, estrellas de la NBA como LeBron James. La artista habló por primera vez de este romance en una entrevista reciente y ligada a la promoción de su nuevo disco ’30’, que llegará al mercado el próximo 19 de noviembre.

“Estamos muy felices. Y nadie puede decir que a mí se me arrastró a la cancha de baloncesto, porque ese es precisamente su terreno de trabajo. Fue más bien como: ‘¡Vamos al partido!”. Y no tenía intención de hacer pública nuestra relación ese día, simplemente me apetecía ver el partido. Me encanta estar a su lado, simplemente me encanta”, manifestaba.

